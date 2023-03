Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Συνομιλίες που σοκάρουν μεταξύ του σταθμάρχη της Λάρισας και συναδέλφων του το μοιραίο βράδυ (βίντεο)

Ολέθρια λάθη, επιπολαιότητα, κατάσταση χάους στο σιδηροδρομικό δίκτυο ακόμα και πριν τις τραγικές αποφάσεις που οδήγησαν στη σφοδρή σύγκρουση.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Και μαζί η απειρία και η σύγχυση του κατηγορούμενου σταθμάρχη, που γελώντας παραδεχόταν τις παραλείψεις του, συνομιλώντας με τον έμπειρο συνάδελφό του από το σταθμό Παλαιοφάρσαλος μέχρι του σημείου να μπερδεύει το Ιντερσίτι 62 με το Ιντερσίτι 63.

ΣΤΑΜΑΡΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ: 63 αγγέλλεις

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ¨: Ναι 63 αγγέλλω, ναι, 22:13

ΣΤΑΜΑΡΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ: Αφικνούμενης 62.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: Όχι ρε. Ναι... αμαξοστοιχία 63 και την αγγέλλω 22.13

ΣΤΑΜΑΡΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ: Βασίλη, αγγέλλεις αμάξι 63, αφικνούμενης 62.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: Αφικνουμένης, ναι, δεν τη δήλωσα. Χα, για αυτό.

Αλλά και λίγο αργότερα, οκτώ λεπτά πριν από τις δέκα το βράφυ ο ρυθμιστής κυκλοφορίας των τρένων από την Αθήνα προσπαθεί να συνεννοηθεί με τον κατηγορούμενο σταθμάρχη για τη σειρά διέλευσης των τρένων.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Περιμένετε λίγο παιδιά, λίγο. Κάτι θέλω να μιλήσουμε. Έφυγε το

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: 93506...

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: αυτό ναι. Τι άλλο τρένο έχει εκεί, από την άνοδο. Αυτό με ενδιαφέρει.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: Από την άνοδο, το 62 θα περιμένω κι έχω εκεί και ένα κενό υλικών να φύγει απάνω.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Όχι περίμενε. Έχω και από το Παλαιοφάρσαλο το τέτοιο, το σωληνάδικο. Οπότε με ποια σειρά να τα διώξουμε τα τρένα; Το 62 πρώτα.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: Ε, το 62 ναι. Άμα... μετά θα δούμε. Κάτσε να περάσει το 62 και μετά.

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ο προηγούμενος συρμός φτάνεις το σταθμό της Λάρισας και ο κλειδούχος λαμβάνει την εντολή να γυρίσει τα κλειδιά. Είναι η στιγμή που ο κατηγορούμενος δίνει την εντολή για εκτροπή στη γραμμή καθόδου.

Έντεκα και 27 πρώτα λεπτά, έξι λεπτά μετά τη μοιραία σύγκρουση, ο άπειρος σταθμάρχης καλεί τη συνάδελφό του στους Νέους Πόρους. Της ζητά να επικοινωνήσει με τη μοιραία αμαξοστοιχία.

23.27 επικοινωνία με σταθμάρχη Νέων Πόρων

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: Ελένη για φώναξε λίγο το 63503

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ: Το 63503;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ :Ναι

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ :Το 63503 ακούει τους Νέους Πόρους; Το 63503 ακούει τους Νέους Πόρους; Τίποτα

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: πω, πω κάτι έχει γίνει τώρα και δεν μ΄αρέσει αυτό

Τα τηλέφωνα «σπάνε» στο σταθμαρχείο. Αστυνομία και πυροσβεστική επικοινωνούν και δίνουν οδηγίες, ο κατηγορούμενος αν και ακούγεται ψύχραιμος, στη συνομιλία του με το ρυθμιστή έλξης στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται συγχυσμένος.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Είπατε εκτροχιασμός προς τα Τέμπη;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: Ναι, ναι στη γραμμή ανόδου απάνω. Αλλά καλό είναι ... δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει, πώς θα κόψουμε και έχω και το 63503 που κατεβαίνει. Πέρασε δεν πέρασε; Ότι και να πω. Δεν ξέρω τίποτα.

Την ίδια άγνοια επικαλείται και σε συνομιλία με συνάδελφό του, που δεν είχε ιδέα για το δυστύχημα.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ: Τι γίνεται;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: Έγινε τράκα

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ: Που ρε;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: Στον Ευαγγελισμό

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ: Πώς ρε;

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ: Δεν ξέρω. Ότι και να σου πω Ηρακλή είναι σίγουρο ότι δεν ξέρω τίποτα.

Στο φως έρχονται και στιχομυθίες με σεξιστικό περιεχόμενο ανάμεσα σε σταθμάρχες, την ώρα που η κίνηση των τρένων είναι στο κόκκινο.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ρεντίφα, τι έγινε καλά είσαι; Πόσες γκόμενες έχεις οχτώ;

ΡΕΝΤΙΦΑΣ: Οχτώ, οχτώ.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Να τις χιλιάσεις

ΡΕΝΤΙΦΑΣ: Α, δε θέλω άλλες δεν μπορώ

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Α, δεν μπορείς, κόπηκες. Εμ ρε μαλάκα είσαι σε τέτοια ηλικία που τον πιάνεις με τσιμπιδάκι, ρε μαλάκα. Όχι θες να γαμήσεις κιόλας. Α...

ΡΕΝΤΙΦΑΣ: Τι λες ρε μαλάκα; Ότι έχεις πάθει εσύ, νομίζεις ότι το ΄χει πάθει όλος ο κόσμος;

Έγνοια τους από ότι φαίνεται ήταν κυρίως τι ώρα θα σχολάσουν...

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: θα σχολάσουμε σήμερα ή θα ξενυχτίσουμε εδώ;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Θα κοιμηθώ εδώ εγώ. Χα χα χα

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: Που είναι η 63 ρε;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Α, όπου να ναι θα ρθει

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: έλα τώρα, μπορώ να φύγω τώρα από δω;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Δεν μπορείς να φύγεις εσύ. Α.. γαμησέ με τώρα. Τι θέλει αυτός τώρα; Το 62 που είναι;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ: Έρχεται δω.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Έρχεται εκεί; Ε, άρα τι θα κάνουμε; Εδώ θα μας καθαρίσουνε έτσι και περιμένουμε το 62.

Αφοπλιστική η παραδοχή και για το χάος που επικρατούσε στο σταθμαρχείο - ακόμη και σε επιβάτες.

ΜΗΤΕΡΑ: Ναι, καλησπέρα. Μία πληροφορία παρακαλώ. Το τρένο των 9 παρά είκοσι ο προαστιακός για τη Θεσσαλονίκη θα φύγει;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Των εννέα παρά είκοσι;

ΜΗΤΕΡΑ: .Γιατί είναι ο γιος μου τώρα, τελείωσε το φροντιστήριο

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Είναι λίγο αχταρμας κυρία μου. Τώρα είναι όλα κυρία μου το ένα πίσω από το άλλο, όλα είναι λίγο καθυστερημένα

Αντιδράσεις που έλαβαν χώρα σε μία ημέρα εξαιρετικά κρίσημη για 57 ζωές και όχι μόνο.





