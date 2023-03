Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Περίεργα εγκαύματα παρουσίασαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα συντρίμμια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί ΕΔΕ για το θέμα. Ερωτήματα για το το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοχίας. Τι δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας.



Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η εκπομπή του ΑΝΤ«Το Πρωινό» για πυροσβέστες που επιχείρησαν στα Τέμπη αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.



Όπως είπε ο Τάσος Τεργιάκης οι πυροσβέστες φορούν μια ειδική στολή όταν πηγαίνουν σε συμβάντα με πυρκαγιά. Το βράδυ που έγινε το δυστύχημα τέσσερις πυροσβέστες του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν να επιχειρούν με κοπτικό μηχάνημα στο 3ο βαγόνι. Τότε άρχισαν να νοιώθουν εγκαύματα μέσα από την στολή, η οποία δεν είχε πάθει τίποτα εξωτερικά.



Αργότερα πήγαν στο νοσοκομείο και είχαν εγκαύματα σε χέρια και πόδια και οι γιατροί προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς γίνεται να έχουν καεί τα χέρια και τα πόδια τους μέσα από την στολή.



Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τι προκάλεσε τα εγκαύματα. Τοξικό υγρό, τοξικό αέριο, υγρά μπαταρίας μηχανής, μετέφερε κάποιο επικίνδυνο υλικό η εμπορική αμαξοστοιχία, ή κάποιος επιβάτης μετέφερε κάποιο επικίνδυνο υλικό;

Για το θέμα είναι σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα.





Το θέμα έθιξε κι ο εκ των δικηγόρων των θυμάτων, Αλέξης Κούγιας, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να ερευνηθεί με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το τι μετέφερε το εμπορικό τρένο και τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Παράλληλα, τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος στον σταθμό όπου φορτώθηκε το εμπορικό τρένο. Σύμφωνα με τον κ. Κούγια τα συντρίμμια που άφησε πίσω της η σύγκρουση θα «μαρτυρήσουν» τον λόγο που προκλήθηκε η πυρκαγιά.

«Αν διαπιστωθεί ότι κάποιοι φόρτωσαν ένα παράνομο φορτίο έχουν τεράστια ευθύνη», σημείωσε ο κ. Κούγιας και πρόσθεσε πως «αν ήμουν υπερασπιστής του σταθμάρχη, θα προσπαθούσα να αποδείξω την παράνομη συμπεριφορά κάποιων που φόρτωσαν ένα παράνομο φορτίο.»

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Της έριξε οινόπνευμα και νέφτι… κι έπιασε τον αναπτήρα

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό

Γιάννινα: Χειροπέδες στον πατέρα που έδειρε την έγκυο κόρη του