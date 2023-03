Life

“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Τρίτη (εικόνες)

Τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” της Τρίτης.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Θοδωρή Μαραντίνη. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, και front man των «Οnirama», μιλάει για την πορεία του στη μουσική και για τις συνεργασίες του. Επίσης, αναφέρεται στο δυνατό «δέσιμο» με τα παιδιά του, ενώ μοιράζεται τους προβληματισμούς του για το μέλλον.

Αισθάνεται καλός πατέρας και πώς έχει προσαρμόσει τη ζωή του, για να βρίσκεται στο πλευρό τους; Υπάρχει στη σκέψη του το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου; Ποιο πρόβλημα υγείας τον ταλαιπωρεί τα τελευταία 3 χρόνια; Πώς χαρακτηρίζει την «επιμονή» της Madonna να βρίσκεται στο προσκήνιο; Μεταξύ άλλων, μιλάει για την «κλεψύδρα» που μετράει αντίστροφα, τα «ξενύχτια» που πλέον δεν αντέχει, τα «ταξίδια στο χρόνο» που κάνει με τις εμφανίσεις του στο Παλλάς και τις ροκ βραδιές που βιώνει, από τη σκηνή του «Rock n’ Roll». Τέλος, συντροφιά με την αγαπημένη του κιθάρα, τον απολαμβάνουμε σε αγαπημένα τραγούδια.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Τούτα Γιαννοπούλου. Ποια είναι η γυναίκα που κατάφερε να κρατήσει στο «δυνατό της χέρι», δεκάδες χρυσά μετάλλια και ένα παγκόσμιο κύπελο, σε αγώνες Χειροπάλης; Η εντυπωσιακή Τούτα μιλάει για τη φυσική δύναμη που είχε από μικρό κοριτσάκι, για το όνειρό της να γίνει γυμνάστρια και για τον «δρόμο» του πρωταθλητισμού που ακολούθησε, μετά από παρότρυνση του συζύγου της. Πόσο καθοριστικά είναι τα λίγα δευτερόλεπτα που διαρκεί ένας αγώνας; Τι «μετράει» περισσότερο, το σώμα ή η ψυχή του αθλητή; Ποιος είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο; Μεταξύ άλλων, εξηγεί τους λόγους που τα παράτησε μετά τον «άδικο» αγώνα που της χάρισε τη 2η παγκόσμια θέση, μιλάει για το γιο της που στάθηκε η αφορμή να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό και μοιράζεται μικρά μυστικά και τεχνικές του Bras de fer.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Σπύρο Μακρή. Ο πολυτάλαντος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός, μιλάει για την πολύπλευρη καλλιτεχνική του φύση, για την «πηγή» έμπνευσης των σατιρικών τραγουδιών του και τα «κακώς κείμενα» της χώρας μας, που προσεγγίζει με τον δικό του τρόπο.





Ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου στο τραγούδι «Όπου βγει», το οποίο αναφέρεται στην πρόσφατη τραγωδία των Τεμπών; Γιατί χαρακτηρίζει «μορφή», τον Άδωνι Γεωργιάδη; Πώς εμπνεύστηκε το «Ζαμέ Κορωπί», του δικηγόρου, Μιχάλη Δημητρακόπουλου; Τέλος, μιλάει για τις εμφανίσεις του σε μπαράκια της Αθήνας, για τα «πειράγματα» στο κοινό, αλλά και για τα βίντεο που επιμελείται και φιλοξενούνται, κάθε Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

