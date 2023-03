Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο με τεράστια λεία

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Πώς κατάφεραν να τους εντοπίσουν.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, δύο άτομα (άνδρας και γυναίκα), για ληστείες κατά συρροή και κατά συναυτουργία καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, είχε συσταθεί ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, η οποία κατάφερε να τους συλλάβει αμέσως μετά τη διάπραξη ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Πιο αναλυτικά, ο άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε στο κοσμηματοπωλείο και με την απειλή όπλου αφαίρεσε από χρηματοκιβώτιο κοσμήματα, η αξία των οποίων ξεπερνούσε τις 80.000 ευρώ. Ακολούθως διέφυγε με όχημα ιδιοκτησίας του.

Σημαντικό ρόλο στην τέλεση της ληστείας διαδραμάτισε και η συνεργός του, η οποία προσποιήθηκε την πελάτισσα για να εξασφαλίσει την είσοδό του στο κοσμηματοπωλείο ενώ ακολούθως παρέμεινε στο σημείο με σκοπό τον αποπροσανατολισμό των ερευνών.

Μετά τη σύλληψή τους, πραγματοποιήθηκαν έρευνες κατά τις οποίες εντός του οχήματος διαφυγής βρέθηκε το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, τα οποία αποδόθηκαν στο κοσμηματοπωλείο.

Επίσης, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

το ανωτέρω όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων,

πιστόλι κρότου,

49 αβολίδωτα φυσίγγια και

σακίδιο και ρουχισμός που φορούσαν κατά τη διάπραξη ληστειών.

Από την προανακριτική έρευνα, που είχε προηγηθεί, εξιχνιάστηκε επιπλέον ληστεία που διέπραξαν οι ανωτέρω, πρωινές ώρες της 22ης Φεβρουαρίου 2023, σε υποκατάστημα τράπεζας στο Καματερό, απ’ όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 3.290 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τη συμμετοχή τους σε παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζονται.

