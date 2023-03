Life

“DRAGONS’ DEN” την Παρασκευή με νέες επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο επεισόδιο του “DRAGONS’ DEN” έρχεται με παρουσιάσεις πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών και καινούριες συμφωνίες.

Το 7ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» έρχεται την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 21:30 στον ΑΝΤ1 με καινοτόμα «πιτσαρίσματα» που θα εντυπωσιάσουν και επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ από τους Έλληνες DRAGONS, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν επενδύσει συνολικά προσωπικά κεφάλαια ύψους 790.000€!

Στο «DRAGONS’ DEN GREECE» το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο συναντά την επενδυτική εμπειρία των 5 πανίσχυρων DRAGONS. Οι Έλληνες επενδυτές αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες, προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες και οι επιχειρηματίες που εμφανίζονται μπροστά στους DRAGONS ελπίζουν να εξασφαλίσουν όχι απλώς μια επένδυση αλλά και την πολύτιμη καθοδήγηση που θα κάνει την επιχείρησή τους εμπορική επιτυχία.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ 7Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN GREECE»

Τρεις συνεργάτες, φανατικοί του «δεν πετάω τίποτα» αναζητούν στρατηγικό επενδυτή με στόχο την παγκόσμια αγορά. Τα έχουν σκεφτεί όλα σωστά πριν το «πιτσάρισμα» μπροστά στους DRAGONS;

Ένας επιχειρηματίας έρχεται με μια ιδέα που εμπνεύστηκε από ένα πρόβλημα που είχε η γυναίκα του και αναζητά έναν επενδυτή που θα δει ξεκάθαρα το όραμά του και θα συμπορευθεί μαζί του.

Το πάθος για τα σαλιγκάρια φέρνει έναν επιχειρηματία από το Ρέθυμνο στο DRAGONS’ DEN. Θα καταφέρει να πείσει τους DRAGONS ότι εκτός από πάθος έχει κι επιχειρηματικό σχέδιο;

Δύο παιδικοί φίλοι συνδύασαν παραδοσιακή γεύση και καινοτομία σε ένα μπουκάλι και έρχονται με μία τολμηρή γευστική πρόταση που όπως υποστηρίζουν, κάνει και καλό στην υγεία.

Μια 16χρονη μαθήτρια που θέλει να σπουδάσει οδοντίατρος, είναι η νεότερη ανερχόμενη επιχειρηματίας που έρχεται αυτή τη σεζόν στο DRAGONS’ DEN για να παρουσιάσει την ιδέα της ελπίζοντας σε μία συμφωνία.

Δύο επιχειρηματίες υπόσχονται «καθαριότητα στη στιγμή». Θα πείσουν τους DRAGONS ότι η επιχείρησή τους έχει μέλλον και μπορεί να κάνει τη διαφορά;

Ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας έρχεται για να δώσει τη λύση σε ένα βαθιά ελληνικό πρόβλημα που σίγουρα έχουν βιώσει οι περισσότεροι κάτοικοι πολυκατοικιών. Πόσο σίγουρος είναι για τον εαυτό του και για την ιδέα που θα παρουσιάσει στους Έλληνες επενδυτές;

Πόσοι από τους επιχειρηματίες θα φύγουν με επενδύσεις και στρατηγικές συμφωνίες με τους DRAGONS, και πόσοι θα αποχωρήσουν προβληματισμένοι για το μέλλον της εταιρείας τους;

Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης, ο Λέων Γιοχάη – Tech Eπενδυτής, ο Πολ Ευμορφίδης- Ιδρυτής της COCO-MAT, η Λιλή Περγαντά – Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group είναι οι 5 Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των DRAGONS και στηρίζουν με τις επενδύσεις τους, τους Έλληνες επιχειρηματίες δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Κάθε Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:

Δείτε ξανά το 6ο επεισόδιο «DRAGONS’ DEN GREECE» εδώ:

Instagram

@dragonsdengreece

Twitter

@DragonsDenGR

Facebook

@dragonsdengreece

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, σε ένα show συμφωνήθηκαν επενδύσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Παραγωγή: Antenna Studios

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” κλείνει ξανά μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ - Τι διαπιστώθηκε

Ηράκλειο – κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία: Βεντούζες του έπαιρνα… κι έπιασε φωτιά