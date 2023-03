James Webb: Εντυπωσιακή εικόνα από αστέρι που “πεθαίνει” (εικόνες)

Το αστέρι λίγο πριν σβήσει εξέπεμψε ένα αστραφτερό μωβ υλικό και σκόνη δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.



Μια εκπληκτική εικόνα απαθανάτισε το τηλεσκόπιο James Webb της NASA στο διάστημα, καθώς υπέρυθρος φακός του κατέγραψε τη στιγμή του θανάτου ενός αστεριού, με το όνομα Wolf-Rayet 124.



Η NASA δημοσίευσε την εικόνα την Τρίτη στο συνέδριο South by Southwest στο Ώστιν του Τέξας.

Η εικόνα αυτή ήταν από τις πρώτες που απαθανάτισε το τηλεσκόπιο μετά την εκτόξευσή του στα τέλη του 2021. Το αστέρι λίγο πριν σβήσει εξέπεμψε ένα αστραφτερό μωβ υλικό, το οποίο κάποτε αποτελούσε το εξωτερικό του στρώμα, και σκόνη, δίνοντας ένα μοναδικό θέαμα.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble τράβηξε μια φωτογραφία του ίδιου αστέρα σε μεταβατικό στάδιο πριν από μερικές δεκαετίες, αλλά φαινόταν περισσότερο σαν μια βολίδα χωρίς τις λεπτές λεπτομέρειες.

Ένας τέτοιος μετασχηματισμός συμβαίνει μόνο με μερικά αστέρια και κανονικά είναι το τελευταίο βήμα πριν εκραγούν και μετατραπούν σε σουπερνόβα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Δεν το έχουμε ξαναδεί έτσι. Είναι πραγματικά συναρπαστικό», δήλωσε η Macarena Garcia Marin, επιστήμονας της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας που συμμετέχει στο έργο.

Cosmic spring is in the air! The latest image from @NASAWebb features a blooming Wolf-Rayet star, 15,000 light-years away. This rare phase is as fleeting as the cherry blossom it resembles. Luckily, Webb can study its "petals" of dust in detail: https://t.co/z9dlzgKmAh #SXSW pic.twitter.com/sAOrZkX0Wl