Μίμης Παπαϊωάννου: σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - πότε θα γίνει η κηδεία του

Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σορός του Μίμη Παπαϊωάννου. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ο Μίμης Παπαϊωάννου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και βύθισε στο πένθος την ΑΕΚ και ολόκληρο τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ ΑΕΚ μέσα από ανάρτησή της, η κηδεία του θρύλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα γίνει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, την ερχόμενη Παρασκευή 17 Μαρτίου και από νωρίς, η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκήνυμα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

"Η μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ θα απευθύνει το ύστατο χαίρε στον Μίμη Παπαϊωάννου την Παρασκευή 17 Μαρτίου. Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, απέναντι από την OPAP ARENA στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στις 2 μ.μ. θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ.κ. Γαβριήλ και θα ακολουθήσει η ταφή στις 4.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κοιμητήριο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Την κηδεία έχει αναλάβει η ΠΑΕ ΑΕΚ."

Το συγκινητικό αντίο του Μίμη Δομάζου στον θρύλο της ΑΕΚ

Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Μίμης Δομάζος αποχαιρέτησε τον φίλο του και άλλοτε συμπαίκτη του.

“Όταν φεύγουν τέτοιοι μεγάλοι – σπουδαίοι παίκτες φτωχαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τον Μίμη παίξαμε στην Εθνική ομάδα, στην ΑΕΚ και στο Παγκύπριο στην Αμερική. Φίλε μου Μίμη, Μίμη Παπαϊωάννου…καλό ταξίδι…θα σε θυμάται πάντα όλη η Ελλάδα”, τόνισε ο Μίμης Δομάζος.

