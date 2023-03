Οικονομία

Credit Suisse: “Σωσίβιο” ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας

Οι μετοχές της τράπεζας κατακρημνίστηκαν στο χρηματιστήριο. Ανησυχία σιις διεθνείς αγορές. Τι ανακοίνωσε η Credit Suisse.

Οι ρυθμιστικοί φορείς της Ελβετίας επενέβησαν πετώντας σωσίβιο ρευστότητας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εμβληματική Credit Suisse, κίνηση άνευ προηγουμένου από την ελβετική κεντρική τράπεζα, καθώς οι μετοχές της τράπεζας κατακρημνίστηκαν με εφιαλτικό τρόπο χθες Τετάρτη, έφθασαν να υποχωρούν ακόμη και πάνω από 30% στο χρηματιστήριο, προτού κλείσουν στο –24,24%.

Η απόφαση του εποπτικού φορέα της ελβετικής κεφαλαιαγοράς (FINMA) και της κεντρικής τράπεζας σκοπό έχει να «ενισχυθεί» ο τραπεζικός όμιλος αυτός, που θεωρείται συστημικά σημαντικός, ή αλλιώς πολύ μεγάλος για να αφεθεί να πτωχεύσει.

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται η χορήγηση τόσης ρευστότητας σε μεγάλη τράπεζα σε παγκόσμια κλίμακα από την τραπεζική κρίση του 2008, πάντως κεντρικές τράπεζες είχαν παρέμβει για να εγγυηθούν πως οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα άντεχαν την πίεση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η Credit Suisse ανακοίνωσε πως θα δανειστεί ως και 50 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (50,6 δισεκ. ευρώ) από την κεντρική τράπεζα.

«Η επιπρόσθετη ρευστότητα θα υποστηρίξει τις κύριες δραστηριότητες της Credit Suisse και των πελατών της, καθώς η Credit Suisse λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να δημιουργηθεί μια τράπεζα πιο απλή και στοχευμένη, βασισμένη στις ανάγκες των πελατών της», ανέφερε η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Όταν έκλεισε χθες το χρηματιστήριο, η τράπεζα είχε κεφαλαιοποίηση 6,7 δισεκ. ελβετικά φράγκα (6,8 δισεκ. ευρώ), ψίχουλα για μια από τις 30 τράπεζες σε όλο τον κόσμο που θεωρούνται συστημικά σημαντικές, ή αλλιώς πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν.

Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και μικρότερων τραπεζών στις ΗΠΑ πυροδότησε κρίση εμπιστοσύνης, που πλέον μεταφέρθηκε στην Ευρώπη. Οι επενδυτές φάνηκαν να αψηφούν τις διαβεβαιώσεις, ιδίως από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, για τα μέτρα που εγγυώνται τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του αμερικανικού και του διεθνούς.

Πτώση άνευ προηγουμένου

Η FINMA και η ελβετική κεντρική τράπεζα θέλουν επίσης να καθησυχάσουν, να πείσουν πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μετάδοσης της αναταραχής του αμερικανικού τραπεζικού τομέα στον ελβετικό.

Νωρίτερα χθες, ηγετικά στελέχη της Credit Suisse είχαν ήδη αποπειραθεί να κατευνάσουν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της τράπεζας, χωρίς μολαταύτα να πείσουν τους επενδυτές: η μετοχή της υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Ούλριχ Κέρνερ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Channel News Asia διαβεβαίωνε χθες πως «είμαστε ισχυρή τράπεζα, είμαστε τράπεζα με παγκόσμια διάσταση υπό ελβετική εποπτεία» και «εκπληρώνουμε και ξεπερνάμε όλες τις απαιτήσεις των εποπτικών φορέων», «το κεφάλαιό μας, η βάση της ρευστότητάς μας είναι πάρα πολύ σθεναρά».

Η ανησυχία ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας των Άλπεων, με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώνει πως «παρακολουθεί την κατάσταση» και «βρίσκεται σε επαφή» με τις αρχές «διεθνώς».

Ενώ στη Γαλλία, η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν κάλεσε τις ελβετικές αρχές να επιλύσουν τα προβλήματα της Credit Suisse και έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών της να συζητήσει με τον ομόλογό του στη Βέρνη.

Η ιλιγγιώδης πτώση άρχισε έπειτα από δηλώσεις του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας, του σημαντικότερου μετόχου της Credit Suisse. Οι Σαουδάραβες μπήκαν στο κεφάλαιο της τράπεζας τον Νοέμβριο. Όμως η Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας δεν σχεδιάζει να κάνει νέες ενέσεις ρευστότητας στην Credit Suisse, κυρίως για ρυθμιστικούς λόγους, είπε χθες ο Άμαρ αλ Χουντάιρι, ο πρόεδρός της.

Η Saudi National Bank κατέχει το 9,8% των μετοχών της Credit Suisse. Ωστόσο, δυνάμει του ελβετικού δικαίου, χρειάζεται πράσινο φως από τον FINMA, τον ελβετικό εποπτικό φορέα, για να ξεπεραστεί το όριο του 10%. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο κ. αλ Χουντάιρι δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Credit Suisse, κατ’ αυτόν «πολύ στέρεης τράπεζας».

«Εντελώς άλλη διάσταση»

Η συγκεκριμένη τράπεζα, που ιδρύθηκε το 1856, χαρακτηρίζεται πυλώνας του ελβετικού χρηματοπιστωτικού τομέα, όμως αντιμετωπίζει προβλήματα μετά την κατάρρευση της βρετανικής χρηματοοικονομικής εταιρείας Greensill, το έναυσμα σειράς σκανδάλων που την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Από τον Μάρτιο του 2021, η μετοχή της Credit Suisse έχει απολέσει το 83% της αξίας της.

«Η πίεση στην Credit Suisse επηρέασε την ήδη νευρική αγορά», σχολίαζε χθες αναλυτής της Robobank. Οι επενδυτές μοιάζουν «ολοένα πιο ανήσυχοι» για τις τράπεζες, υπερθεμάτιζε αναλυτής της εταιρείας Finalto. Αλλά, σύμφωνα με τον τελευταίο, αν η Credit Suisse φθάσει να αντιμετωπίσει «υπαρξιακό πρόβλημα, θα είμαστε μπροστά σε εντελώς άλλη διάσταση». «Είναι αληθινά πολύ σημαντική για να αφεθεί να βυθιστεί», εξήγησε: το μέγεθός της δεν έχει καμιά σχέση με αυτό της SVB.

