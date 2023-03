Οικονομία

Silicon Valley Bank: Προσφορά από την Bank of London για την θυγατρική της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Bank of London έστειλε τις προτάσεις της στις βρετανικές αρχές.

Η Bank of London ανακοίνωσε ότι κατέθεσε προσφορά στη Silicon Valley Bank UK, θυγατρική της SVB, προσθέτοντας ότι έστειλε τις προτάσεις της στις βρετανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η Bank of London, μια τράπεζα εκκαθάρισης, ηγείται μιας κοινοπραξίας επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία έχει υποβάλει επίσημες προτάσεις.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί στην Silicon Valley Bank να πτωχεύσει, δεδομένης της ζωτικής σημασίας κοινότητας που εξυπηρετεί», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Bank of London, Άντονι Γουάτσον.

«Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει έναν πιο διαφοροποιημένο τραπεζικό τομέα, επιτρέποντας παράλληλα τη συνέχεια της εξυπηρέτησης της πελατειακής βάσης της SVB στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε.

Σε αντίθεση με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Bank of London δεν δανείζει και διατηρεί όλες τις καταθέσεις της στην Τράπεζα της Αγγλίας.

Η συμβουλευτική εταιρεία Rothschild & Co διερευνά επιλογές για τη θυγατρική, καθώς ελλοχεύει η αφερεγγυότητα, δήλωσαν χθες στο Reuters δύο άτομα με γνώση του θέματος.

Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει δηλώσει ότι επιδιώκει μια δικαστική απόφαση για να θέσει την Silicon Valley Bank UK σε καθεστώς αφερεγγυότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - πατήρ Χριστόδουλος: “Ραγίζει καρδιές” ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή (βίντεο)

Γλυπτά του Παρθενώνα - Σούνακ: Δεν θα αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει την επιστροφή τους

Τροχαίο: Νεκρός 28χρονος - “Καρφώθηκε” με την μηχανή του σε κολώνα (εικόνες)