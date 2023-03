Οικονομία

ΗΠΑ: “Λουκέτο” στην Silicon Valley Bank

Η κρίση στην τράπεζα της Σίλικον Βάλεϊ προκάλεσε αναταράξεις στα διεθνή Χρηματιστήρια. Τι δήλωσε η Τζάνετ Γέλεν.



Η ρυθμιστική αρχή τραπεζών της Καλιφόρνιας έβαλε λουκέτο στην SVB Financial Group, θέτοντάς την σε καθεστώς διαχείρισης και θα διαθέσει τα περιουσιακά στοιχεία της, ώστε να προστατευθούν οι καταθέτες.

Η ρυθμιστική αρχή (DFPI-Υπηρεσία Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας), επικαλούμενη την «έλλειψη ρευστότητας και την αφερεγγυότητα» της SVB ανέθεσε τη διαχείρισή της στον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC), σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Η SVB είναι η πρώτη αμερικανική τράπεζα που κλείνει μετά την Almena State Bank του Κάνσας, το 2020.

Η διαπραγμάτευση της μετοχής της SVB ανεστάλη νωρίτερα, αφού υποχώρησε έως και 66% στις προκαταρκτικές συναλλαγές. Νωρίτερα, σε ένα υπόμνημα προς τους υπαλλήλους της, η τράπεζα ανέφερε ότι προχωρά σε μια σειρά συνομιλιών για να καθορίσει τα επόμενα βήματά της. Ζήτησε μάλιστα από τους υπαλλήλους της να εργαστούν από το σπίτι «σήμερα και μέχρι νεωτέρας».

Η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν είπε σε βουλευτές στο Καπιτώλιο ότι είναι ενήμερη για τις εξελίξεις και οι υπηρεσίες της παρακολουθούν την κατάσταση, λέγοντας ότι προκαλούνται «ανησυχίες» όταν κάποιες τράπεζες αντιμετωπίζουν απώλειες.

Η FDIC σχεδιάζει να ξανανοίξει την Δευτέρα τα 17 υποκαταστήματα της τράπεζας στην Καλιφόρνια και τη Μασαχουσέτη. Θα επιτρέπει βραχυπρόθεσμα στους πελάτες να αποσύρουν έως και 250.000 δολάρια, δηλαδή το εγγυημένο ποσό που δικαιούνται. Όσοι έχουν μεγαλύτερα ποσά στους λογαριασμούς τους, δηλαδή η πλειονότητα των πελατών, θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την FDIC.

Στα τέλη του 2022 η τράπεζα είχε περιουσιακά στοιχεία αξίας 209 δισεκ. δολαρίων και καταθέσεις ύψους 175,4 δισεκ. δολαρίων. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό, ωστόσο πρόκειται για την 16η αμερικανική τράπεζα όσον αφορά το μέγεθος του ενεργητικού της. Εδρεύει στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας και συνεργαζόταν κυρίως με εταιρείες του τεχνολογικού τομέα, επενδυτικές και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Οι εταιρείες αυτές αντιμετώπιζαν με τη σειρά τους τις δικές τους δυσκολίες το τελευταίο διάστημα, λόγω της αύξησης των επιτοκίων και των αναταράξεων στον τεχνολογικό τομέα και είχαν αποσύρει μεγάλα ποσά από τους λογαριασμούς τους.

