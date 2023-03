Αθλητικά

Challenge Cup Βόλεϊ: Ο Ολυμπιακός κυπελλούχος Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ερυθρόλευκοι “διέλυσαν” και στο δεύτερο τελικό την Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησαν τον τίτλο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει το πρώτο βήμα με τη νίκη με 3-0 στο Ισραήλ και τελείωσαν τη δουλειά στο κατάμεστο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Πειραιά πήρε με 25-16 το πρώτο σετ και με 25-21 το δεύτερο. Κάπως έτσι πανηγύρισε έτσι το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, καθώς το Challenge Cup θα μπει δίπλα στο Κύπελλο Κυπελλούχων του 1996 και το Τοπ Τιμς Καπ του 2005.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών είχαν κάνει sold out στο ματς και δημιούργησαν φοβερή ατμόσφαιρα, οδηγώντας την ομάδα τους στη νίκη, αλλά και σε ένα ξέφρενο “γλέντι” στο τέλος, για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Τέμπη - Γεραπετρίτης: Η τηλεδιοίκηση Λάρισας λειτουργούσε το βράδυ του δυστυχήματος

Πυροβολισμοί στον Ασπρόπυργο - Τραυματίστηκε αστυνομικός