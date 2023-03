Κοινωνία

Πυροβολισμοί στον Ασπρόπυργο - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν στην περιοχή μετά από κλήση για ληστεία.



Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός.

Συγκεκριμένα άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή για έλεγχο μετά από τηλεφώνημα για ληστεία.

Την ώρα που έπαιρναν καταθέσεις, ακούστηκαν πυροβολισμοί και μια βολίδα όπλου χτύπησε πάνω στο γιλέκο ενός αστυνομικού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο γενικός γραμματέας Ειδικών φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος.

