Κοινωνία

Ασπρόπυργος: άδειαζε σπίτια και το... διασκέδαζε η συμμορία (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο με τη "λεία" τους ανέβαζαν τα μέλη της συμμορίας στα social media.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τα μέλη της συμμορίας έστηναν γλέντια έξω από τα σπίτια τους στον Ασπρόπυργο και ανέβαζαν βίντεο στο τικ τοκ όπου χόρευαν και σκόρπιζαν 50ευρα από τις κλοπές. Είχαν φτιάξει μάλιστα προφίλ όπου αναρτούσαν φωτογραφίες με τα χαρτονομίσματα ανά χείρας...

Εξιχνιάστηκαν 30 κλοπές - Έφοδος στα σπίτια στον Ασπρόπυργο

Σύμφωνα με την αστυνομία αυτά τα χρήματα αποτελούν μέρος της λείας των 100.000 ευρώ της συμμορίας. Εξιχνιάστηκαν 30 κλοπές που έγιναν τους τελευταίους 14 μήνες σε Αυλώνα, Μαλακάσα, Συκάμινο και Μαρκόπουλο, μετά από επιχείρηση στην οποία, πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στα σπίτια όπου έμεναν στον Ασπρόπυργο, όπου έψαξαν σε ταβάνια και τοίχους ώστε να βρουν κρυμμένα χρήματα και κλοπιμαία.

Ο δήμαρχος Ωροπού, Γιώργος Γιασημάκης, ανέφερε στον ΑΝΤ1: "Θα πρέπει όμως και το κράτος να είναι πιο κοντά στα Τμήματα Ασφαλείας, να καλύπτει περισσότερες ανάγκες και το βασικότερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αποσπούν προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας για φύλαξη στόχων με συνέπεια να μένει αφύλακτη η περιοχή μας. Θα πρέπει λοιπόν το δουν και αυτό το πράγμα ώστε να μπορέσουν απερίσπαστα να κάνουν το έργο τους."

Ο τρόπος δράσης τους

Οι δράστες παρακολουθούσαν τα σπίτια και έμπαιναν σε αυτά όταν διαπίστωναν ότι έλειπαν οι ιδιοκτήτες. Λεηλατούσαν τα δωμάτια και δεν δίσταζαν να χτυπήσουν τα κατοικίδια για να πάρουν τη λεία τους.

Όπως αναφέρει θύμα της συμμορίας, "Περίμεναν έφυγε η γυναίκα μου πήγε να πάει να ψωνίσει κάτι. Έκοψαν τα σύρματα από την περίφραξη μπήκαν μέσα, χτύπησαν τα σκυλιά με σίδερα. Το σκυλί το ένα ακόμη η μέση του υποφέρει. Μπήκαν μέσα στο σπίτι, ξήλωσαν τις κάμερες, πήραν ό,τι πήρα, ρήμαξαν το σπίτι, το έψαξαν όλο. Δεν μας αφήσανε."

Ένας 32χρονος φέρεται ως αρχηγός ωστόσο καταλυτικό ρόλο στη συμμορία είχε ένας ανήλικος ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στα αρχεία του κράτους και δεν έχει ταυτότητα. Είναι γνώριμος των αρχών καθώς έχει εμπλακεί τουλάχιστον 8

φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε ληστεία, κλοπές και εμπρησμό ενός κλεμμένου αυτοκινήτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισπανία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας 105000000 από πλοίο μεταφοράς ζώων

Συγκέντρωση Χρυσής Αυγής: οι αντιδράσεις και η απάντηση του Δήμου Αθηναίων

Χανιά: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” σε δένδρο (εικόνες)