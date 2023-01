Κοινωνία

Αττική: Σπείρα είχε “ρημάξει” δεκάδες σπίτια (εικόνες)

Συνελήφθησαν μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση. Ποια ήταν η λεία της.



Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κυρίως από οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, "σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, στην περιοχή των Νεόκτιστων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. καθώς και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη δύο ατόμων, τα οποία αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, τελεσθείσες και σε απόπειρα από άτομα που έχουν ενωθεί για το σκοπό αυτό, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση καθώς και ληστρική κλοπή.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και μεθοδική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2021, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών από οικίες.

Πιο αναλυτικά, δρώντας μεθοδικά και έχοντας ως ορμητήριο την περιοχή των Νεόκτιστων Ασπροπύργου, διέπρατταν κλοπές από οικίες σε περιοχές των ορεινών εδαφικών ενοτήτων του Ωρωπού επιδεικνύοντας παράλληλα, ιδιαίτερη προτίμηση στην αφαίρεση κυνηγετικών όπλων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης τους, χρησιμοποιούσαν ιδιόκτητα οχήματα ως «επιχειρησιακά», ακολουθούσαν σταθερά δρομολόγια προσέγγισης και απομάκρυνσης, ενώ ο τρόπος παραβίασης των οικιών ποίκιλε ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα ευάλωτα σημεία εισόδου.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -30- κλοπές και απόπειρες κλοπής από οικίες, κλοπή από όχημα καθώς και ληστρική κλοπή, στην ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού και συγκεκριμένα σε Αυλώνα, Μαλακάσα, Συκάμινο και Μαρκόπουλο, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν από αυτές να ανέρχεται στα 100.000 ευρώ περίπου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες του συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

όχημα (επιχειρησιακό),

κυνηγετικό όπλο,

πλήθος ρολογιών και τιμαλφή,

πλήθος κινητών τηλεφώνων, tablet και κάρτες SIM,

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεοράσεις, ηχεία, παιχνιδομηχανές κλπ),

πλήθος ηλεκτρικών εργαλείων και

1.370 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ οι έρευνες, για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της παράνομης δραστηριότητάς τους, συνεχίζονται."

