Σπείρα με μακριά “πλοκάμια” άδειαζε σπίτια σε Αττική και Αχαΐα (εικόνες)

Σπίτια σε προάστια της Ατικής αλλά και στην Αχαΐα έκλεβε επί χρόνια η σπείρα που εξαρθρώθηκε.

Σπείρα, που διέπραττε κλοπές από οικίες σε Αττική και Αχαΐα, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης, συνελήφθησαν τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 26, 30 (ήταν ο αρχηγός) και 44 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, απείθεια καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, που δρούσαν, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2021, αποτελούσαν τον βασικό κορμό της σπείρας, ενώ στρατολογούσαν νέα μέλη για τη διάπραξη κλοπών - διαρρήξεων.

Με ορμητήριό τους το Ζεφύρι, εντόπιζαν απομακρυσμένα σπίτια, στα οποία εισέβαλαν από μπαλκόνια, αφού προηγουμένως είχαν διαπιστώσει ότι δεν υπήρχαν μέσα άτομα εντός. Στη συνέχεια αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Στις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες δεν ανέφεραν ποτέ τα κανονικά τους ονόματα, χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, ενώ άλλαζαν συχνά τις τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές. Παράλληλα, αυτές που χρησιμοποιούσαν ήταν κυρίως δηλωμένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους δήλωναν έσοδα λιγότερα από τα έξοδά τους, απέφευγαν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, διατηρούσαν στο όνομά τους πλήθος οχημάτων και ξόδευαν μεγάλο αριθμό χρημάτων σε ενοίκια, καύσιμα και αγορές οχημάτων.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ζεφύρι και Ασπρόπυργο, με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Πλήθος ρολογιών, χρυσαφικών, κοσμημάτων, κινητών τηλεφώνων, καρτών sim, φορητών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συσκευών, παιχνιδομηχανών και διαρρηκτικών εργαλείων, 83,7 ευρώ, χρηματικό ποσό σε δολάρια ΗΠΑ, 1.000 σελίνια Αυστρίας και 5.000 μπολιβάρ Βενεζουέλας και 2 οχήματα.

Εως τώρα, έχουν εξιχνιαστεί 14 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής από οικίες, σε Μαρούσι, Χαλάνδρι, Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Περιστέρι, Γαλάτσι, Αγίους Αναργύρους Μοσχάτο και Νέα Πέραμο Αττικής καθώς και στο Αίγιο Αχαΐας, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ξεπερνά το ποσό των 100.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι και οι τρεις συλληφθέντες, που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, έχουν απασχολήσει κατ' επανάληψη στο παρελθόν την ΕΛΑΣ για ανάλογα αδικήματα.

