Κοινωνία

Φωτιά σε μπαρ στην Πειραιώς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο. Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς.



Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ επί της οδού Πειραιώς, στον αριθμό 110, στο Γκάζι.



Στο σημείο βρίσκονται 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα που δίνουν μάχη προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε διπλανά κτήρια.



Λόγω της φωτιάς η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου της Πειραιώς προς Αθήνα προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών αλλά και να μην υπάρξει κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Πυροβολισμοί στον Ασπρόπυργο - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Μίμης Παπαϊωάννου: σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του - πότε θα γίνει η κηδεία του