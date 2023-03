Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εργοστάσιο (βίντεο)

Πώς προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Σίνδου.



Συναγερμός στην πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη περιοχή της Σίνδου.

Συγκεκριμένα, για άγνωστη αιτία ξέσπασε πυρκαγιά περίπου στις 17:00 στο εργοστάσιο που βρίσκεται στον δρόμο από Σίνδο προς Χαλάστρα.

Στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ η επιχείρηση της κατάσβεσης γίνεται με δυσκολία λόγω του έντονου καπνού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής κάνουν λόγο για καύση πλαστικών, γεγονός που έχει κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Μάλιστα, οι καπνοί έχουν αρχίσει να σκεπάσουν πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης με τους κατοίκους να είναι ανάστατοι.

πηγή: voria.gr

