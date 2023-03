Κοινωνία

Σεπόλια: Ένοπλη ληστεία σε χρηματαποστολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έβγαλαν όπλο στον υπάλληλο της security την στιγμή που ανεφοδίαζε ΑΤΜ, του αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και έγιναν... καπνός.

Ενοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Μαρτίου σε χρηματαποστολή, στα Σεπόλια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τρεις δράστες, με την απειλή όπλου, ακινητοποίησαν υπάλληλο χρηματαποστολής που ανεφοδίαζε μηχάνημα ΑΤΜ στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, στη συμβολή των οδών Ρόδου και Αθανάτων.

Αμέσως μετά απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Πυροβολισμοί στον Ασπρόπυργο - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Credit Suisse: “Σωσίβιο” ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας