Δυστύχημα στα Τέμπη - Αδελφή Ιφιγένειας: Θα δώσω στο μωρό μου το όνομά της (βίντεο)

"Ραγίζουν καρδιές" τα λόγια της αδελφής της 22χρονης Ιφιγένειας Μήτσκα, που έχασε τη ζωή της στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η Ιφιγένεια ήταν το ξανθό κορίτσι εκείνο που επέβαινε στο μοιραίο τρένο με τον σύντροφό της. Το αγόρι της απεγκλωβίστηκε από τους διασώστες και τους εκλιπαρούσε να επιστρέψουν για να βοηθήσουν την Ιφιγένεια.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" εμφανώς συγκινημένη είπε: «Το μωρό μου είναι δύο μηνών. Δυστυχώς θρηνούμε ακόμη για την Ιφιγένεια και δεν θα σταματήσουμε να θρηνούμε. Ως οικογένεια αυτό που ζητάμε είναι να τιμωρηθούν όλοι για να δικαιωθεί η ψυχή της Ιφιγένειας, να ηρεμήσει… Το κενό της δεν το καλύπτει τίποτα δυστυχώς… Θα τη θυμόμαστε…».

Και συνέχισε: «Η Ιφιγένεια ήταν το πιο γλυκό χαμόγελο των Γιαννιτσών. Είχαμε έναν χρόνο διαφορά. Έχω ακόμα έναν αδελφό. Για το δυστύχημα μάθαμε από τον αδελφό του συντρόφου της Ιφιγένειας μία ώρα μετά. Μας είπε ότι το τρένο που βρίσκονταν η Ιφιγένεια και ο σύντροφός της εκτροχιάστηκαν, ότι έμαθε τα νέα για τον αδελφό του, αλλά για την Ιφιγένεια δεν ήξερε και την ψάχνουν» πρόσθεσε η νεαρή κοπέλα, αποκαλύπτοντας ότι έμαθαν για τον θάνατό της τρεις ημέρες μετά".

«Η ζωή μας δεν έχει αλλάξει, πονάει πολύ. Το μόνο που μας δίνει χαμόγελο είναι η μπέμπα, την οποία θα βαφτίσουμε Ιφιγένεια» κατέληξε η Χριστίνα Μήτσκα, τονίζοντας ότι τα χρήματα που θα δοθούν ως αποζημίωση δεν φέρνουν πίσω την αδελφή της.

