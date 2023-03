Πολιτική

Κλέων Γρηγοριάδης: Τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του

Ο βουλευτής του ΜεΡΑ25 έπεσε με τη μηχανή του στο γκαράζ της Βουλής και τραυματίστηκε.

Τροχαίο ατύχημα μέσα στο χώρο της Βουλής είχε, το πρωί της Τετάρτης, ο βουλευτής του ΜεΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης.

Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής βρίσκονταν στις 10.10 στον πρώτο υπόγειο χώρο στάθμευσης της Βουλής, όταν κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής και βρέθηκε στο έδαφος.

Ο βουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά και πήγε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί.

Στον κ. Γρηγοριάδη έγινε αλκοτέστ το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ διαπιστώθηκε ότι φορούσε και κράνος.

