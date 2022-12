Πολιτική

Βουλή - Κλέων Γρηγοριάδης: Ημίγυμνος εμφανίστηκε σε συνεδρίαση ο βουλευτής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής του ΜεΡΑ25 Κλέων Γρηγοριάδης εμφανίστηκε με... ακατάλληλη αμφίεση σε συνεδρίαση της Βουλής, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κοινωνοί ενός απίστευτου περιστατικού κοινοβουλευτικής τρέλας, με πρωταγωνιστή τον Κλέωνα Γρηγοριάδη, έγιναν όσοι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής.

Την ώρα που η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη μιλούσε μέσω webex για τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, για τη Δημοτική Αστυνομία, από τα γραφεία του κόμματος στη Βουλή, εμφανίστηκε ξαφνικά -προφανώς κατά λάθος και εν αγνοία του- στο πλάνο ο Κλέων Γρηγοριάδης.

Η Μαρία Απατζίδη δεν έδωσε σημασία όταν αρχικά μπήκε στο πλάνο της ο Κλέων Γρηγοριάδης, έριχνε απλά κλεφτές ματιές προς τα πίσω, προσπαθώντας να αντιληφθεί ποιος είναι αυτός που μπήκε στο γραφείο και στο πλάνο της και τι επιχειρεί να κάνει. Συνέχισε την παρέμβασή της κανονικά και, προσπαθώντας να διατηρήσει τον ειρμό της, δεν μπόρεσε να δει ότι ο Κλέων Γρηγοριάδης ξεκούμπωνε το πουκάμισό του, μέχρι που... το έβγαλε!

Στη θέα του ημίγυμνου Κλέωνα Γρηγοριάδη, η Μαρία Απατζίδη, κάπως απεγνωσμένη με το πραγματικά απρόσμενο που της συνέβαινε, αντέδρασε αστραπιαία, αρχικά βάζοντας το χέρι της μπροστά στην κάμερα και στη συνέχεια κλείνοντάς την τελείως!

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Το “Καλάθι του Άη Βασίλη” και το “Καλάθι του Νοικοκυριού” με νέα προϊόντα

“Κιβωτός του Κόσμου”: ο παπά - Βαγγέλης, η “αδυναμία” στα αγόρια και οι... “μουσουλμάνες” (βίντεο)

16χρονος - Κούγιας: Οι όροι για να αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού και οι “κλαρινογαμπροί” (βίντεο)