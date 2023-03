Πολιτική

Ανδραβίδα: Η Σακελλαροπούλου στην 338 Μοίρα όπου υπηρετούσαν οι αδικοχαμένοι πιλότοι του Φάντομ (εικόνες)

Τι δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού ενημερώθηκε για την αποστολή και το έργο της Μονάδας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε χθες την 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ανδραβίδα, όπου είναι ενταγμένα τα αεροσκάφη F-4 Phantom II και στην οποία υπηρετούσαν ο Σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης και ο Υποσμηναγός Μάριος-Μιχαήλ Τουρούτσικας. Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχθηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού ενημερώθηκε για την αποστολή και το έργο της Μονάδας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω τη μνήμη του Σμηναγού Στάθη Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Μάριου-Μιχαήλ Τουρούτσικα που χάθηκαν πρόσφατα στο Ιόνιο, στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Είχα πει τότε στον Σμήναρχο Αβραάμ Καζαντζόγλου, Διοικητή της Μοίρας, ότι ήθελα να έρθω να επισκεφθώ τους συναδέλφους τους όχι για να τους παρηγορήσω, αφού έχετε όλη τη δύναμη που χρειάζεστε, πολύ περισσότερη από εμάς. Αλλά για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς, τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, που προστατεύετε την πατρίδα με αυταπάρνηση, ευσυνειδησία, αποτελεσματικότητα - δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να το περιγράψω. Και δεν είναι μόνον οι πιλότοι, είναι και οι μηχανικοί, είναι όλο το προσωπικό.

Όπως έγινε σαφές και από την παρουσίαση που έκανε τώρα ο Διοικητής, τα περισσότερα από όσα καλά γίνονται στη χώρα μας, που πέρασε μια τεράστια οικονομική κρίση και συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, οφείλονται στο έμψυχο δυναμικό. Και αυτό που εσείς προσφέρετε είναι πολύτιμο και κάνει τη διαφορά. Η προσφορά του έμψυχου δυναμικού, η πίστη σε αυτό που κάνετε.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, εκ μέρους όλων των συμπατριωτών μας. Είμαστε περήφανοι για τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας. Να είστε πάντα καλά και να έχετε δύναμη».

