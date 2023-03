Life

Στηβ Κακέτσης: Με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο ο επιχειρηματίας

Ο γνωστός επιχειρηματίας υπέστη βαρύ εγκεφαλικό και δίνει "μάχη" για τη ζωή του. Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του Στηβ Κακέτση.

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Στηβ Κακέτσης. Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", ο γνωστός επιχειρηματίας υπέστη εγκεφαλικό και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Στο πλευρό του έχει τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τον στηρίζουν και ελπίζουν ότι ο Στηβ Κακέτσης θα καταφέρει να βγει νικητής μετά από αυτή την περιπέτεια με την υγεία του.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Στηβ Κακέτση ήταν στις 26 Σεπτεμβρίου στις 2020, όπου και είχε βρεθεί στην βάφτιση της κόρης της Έρης Ζώρα και του Λουτσιάνο Ντε Σόουζα στο Καβούρι.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Εγώ έχω παραπάνω πληροφόρηση, επειδή όμως είναι ιατρικό απόρρητο το κρατάω για μένα και μένουμε σε αυτά που έχετε πει στο ρεπορτάζ. Μακάρι ο Στηβ Κακέτσης να βγει δυνατός από τη μάχη αυτή».

