Πολιτική

Τσαβούσογλου για ψευδοκράτος: Ο κοινός στόχος πρέπει να είναι η αναγνώριση

Στα Κατεχόμενα μετέβη ο υποψήφιος για την προεδρία της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για να συναντηθεί με τις οικογένειες των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε ξενοδοχείο που καταστράφηκε στον σεισμό στο Αντίγιαμάν.

«Ο κοινός στόχος πρέπει να είναι η αναγνώριση (της ‘τδβκ’)», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην ομιλία του στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. «Πρέπει να ενισχύσουμε την ενότητά μας. Η παρουσία της ‘τδβκ’ σήμερα ανάμεσά μας -ως παρατηρητής- έχει μεγάλη σημασία από αυτή την άποψη. Ο κοινός μας στόχος θα πρέπει να είναι η αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας, των δικαιωμάτων και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού και η άρση της απομόνωσης και των περιορισμών που υφίσταται», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Στα Κατεχόμενα ο Κιλιτσντάρογλου

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 για την Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στα κατεχόμενα μετέβη ο υποψήφιος για την προεδρία της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για να συναντηθεί με τις οικογένειες των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε ξενοδοχείο που καταστράφηκε στον σεισμό στο Αντίγιαμάν.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έκανε γνωστή την επίσκεψή του μέσω τουίτερ.

«Τα παιδιά της μικρής μας πατρίδας δολοφονήθηκαν στο ξενοδοχείο του Αντίγιαμάν. Μόλις ήρθαμε στην ‘τδβκ’ με την κα. Σελβί (τη σύζυγό του) για να συναντηθούμε με τις οικογένειες. Η κραυγή της μικρής πατρίδας δεν θα μείνει σιωπηλή. Σήμερα θα είναι μια από τις πιο δύσκολες μέρες του της ζωής μας για την κα. Σελβί και εμένα».

