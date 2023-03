Αθλητικά

Άρης: Πέθανε ο Γρηγόρης Κάκαλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πένθος στην οικογένεια του Άρη, έφυγε ο Γρηγόρης Κάκαλης. Πότε θα γιίνει η κηδεία του.

Απώλεια για την οικογένεια του Άρη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο Γρηγόρης Κάκαλης.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας και πρώην γενικός αρχηγός της, έδινε μάχη τα τελευταία χρόνια με θέματα υγείας. Σήμερα (Πέμπτη 16/3) απεβίωσε σε ηλικία 66 χρόνων, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, στις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Πανοράματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” κλείνει ξανά μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ - Τι διαπιστώθηκε

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης και η είσοδος της Αφροδίτης στον Ταύρο (βίντεο)