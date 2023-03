Πολιτική

Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ: Υπογραφή Κοινού Σχεδίου Δράσης για το 2023

Τι περιλαμβάνει το Κοινό Σχέδιο Δράσης των τριών χωρών.

Το «Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ» για το 2023 υπεγράφη την Τετάρτη 15 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ ταξίαρχο Νικόλαο Χολέβα, τον επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Συνεργασιών του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ συνταγματάρχη Gil Dolov και τον διευθυντή του Δ' Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κύπρου συνταγματάρχη Λουκά Χατζηκωσταντά.

Το Κοινό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- Συμμετοχή μέσων και προσωπικού σε κοινές και εθνικές ασκήσεις.

- Συνεργασία στον τομέα της κυβερνοάμυνας.

- Συνεργασία στον τομέα της Στρατιωτικής Αστυνομίας (Military Police - MP).

- Συνεκπαιδεύσεις Ειδικών Δυνάμεων - Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

- Συνεκπαιδεύσεις σε Έρευνα και Διάσωση.

- Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Με την υπογραφή του Σχεδίου Δράσης εμβαθύνεται περαιτέρω η ήδη στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών στο πλαίσιο του αμυντικού τους συντονισμού και ενισχύεται ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ως παράγοντες στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Μεσόγειο και πέραν αυτής, στην βάση του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας.

