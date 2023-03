Λιβύη: βρέθηκαν 2,5 τόνοι εξαφανισμένου... ουρανίου (βίντεο)

Τη μεγάλη ποσότητα ουρανίου εντόπισαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ανατολικής Λιβύης, που πρόσκεινται στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, εντόπισαν δοχεία με ουράνιο που είχαν εξαφανιστεί από μια εγκατάσταση στη Λιβύη, όπως αποκάλυψε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου των δυνάμεων της Αν. Λιβύης, στρατηγός Χάλεντ αλ Ματζούμπ, σε μια ανακοίνωσή του ανέφερε ότι βρέθηκαν 10 βαρέλια με ουράνιο κοντά στα σύνορα με το Τσαντ, σε απόσταση «μικρότερη των 5 χιλιομέτρων» από το σημείο όπου φυλάσσονταν. Ωστόσο, σε ένα βίντεο που δόθηκε ξεχωριστά στη δημοσιότητα από τον ίδιο εικονίζονται εργάτες να μετρούν 18 βαρέλια.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΑΕΑ Ραφαέλ Γκρόσι ανέφερε την Τετάρτη ότι εξαφανίστηκαν περίπου 2,5 τόνοι φυσικού ουρανίου (yellow cake) που βρίσκονταν σε μια αποθήκη στη Λιβύη και ότι η υπηρεσία του είχε ξεκινήσει έρευνες για να εξακριβώσεις τις περιστάσεις της εξαφάνισης του υλικού αυτού.

Η Λιβύη εγκατέλειψε το 2003 το πρόγραμμά της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, επί των ημερών του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι.

In this video released by the LNA’s General Command, 17 barrels of uranium have just been found ‘laying about’ in the desert, untouched of course. Nothing to worry about #Libya



Ever heard the one about the boy who cried wolf?pic.twitter.com/DJ6pL4HDLk