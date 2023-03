Κόσμος

Κυκλώνας "Φρέντι": Εκατοντάδες νεκροί από το σαρωτικό πέρασμα του

Ο “Φρέντι” είναι ένας από τους μακροβιότερους τροπικούς κυκλώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά και ένας από τους πιο θανατηφόρους στην Αφρική τα τελευταία χρόνια.

Το τελευταίο πράγμα που θυμάται η Λουκία Ακίμου από τις πλημμύρες που έπληξαν το χωριό της, όταν ο κυκλώνας Φρέντι σάρωσε το νότιο Μαλάουι, ήταν ορμητικοί χείμαρροι να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ανέκτησε τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, το κεφάλι της ήταν τυλιγμένο με επιδέσμους και φορούσε κολάρο στον λαιμό.

«Θυμάμαι πολύ νερό και ορισμένους ανθρώπους να παρασύρονται από χείμαρρο. Μετά δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν ξέρω ούτε ποιος με έφερε εδώ», λέει η 35χρονη από το κρεβάτι νοσοκομείου στην πόλη Μπλαντάιρ. Η νοσηλεύτρια που την φροντίζει λέει στο πρακτορείο Reuters ότι είναι άγνωστο αν επέζησε κάποιο από τα μέλη της οικογένειας της 35χρονης.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός του κυκλώνα Φρέντι κάνει λόγο για περισσότερους από 400 νεκρούς σε Μαλάουι, Μοζαμβίκη και Μαδαγασκάρη. Ο συγκεκριμένος κυκλώνας έπληξε αρχικά το νοτιοανατολικό τμήμα της Αφρικής στα τέλη Φεβρουαρίου και επέστρεψε για δεύτερη φορά το Σαββατοκύριακο, σκορπώντας τον θάνατο και την καταστροφή.

Τουλάχιστον 326 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μαλάουι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. 53 νεκροί προστέθηκαν στον απολογισμό των θυμάτων σε Μοζαμβίκη και Μαδαγασκάρη, που ήδη μετρούσαν 27 νεκρούς από το προηγούμενο πέρασμα του κυκλώνα Φρέντι.

Ο πρόεδρος του Μαλάουι Λάζαρους Τσακουέρα επισκέφθηκε τραυματίες σε νοσοκομείο της Μπλαντάιρ και προσευχήθηκε για τα θύματα.

Καθώς οι βροχές συνεχίζονται, οι κάτοικοι προσπαθούν να θάψουν τους νεκρούς τους. Η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά, αλλά αρκετές περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και τρεχούμενο νερό.

Ο Φρέντι είναι ένας από τους μακροβιότερους τροπικούς κυκλώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά και ένας από τους πιο θανατηφόρους στην Αφρική τα τελευταία χρόνια.

