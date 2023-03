Κοινωνία

Σεπόλια: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 32χρονου σε καφετέρια

Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δυο άτομα ως συνεργοί. Πως έγινε η δολοφονία απογευματινές ώρες μπροστά σε κόσμο.

Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία που είχε σημειωθεί στις 30 Μαΐου του 2021 στα Σεπόλια, με θύμα ένα 32χρονο που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο καφετέριας.

Για την υπόθεση αυτή, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δυο άτομα ως συνεργοί, ενώ εξακολουθεί να αναζητείται ο δράστης που πυροβόλησε το θύμα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υπόθεση ανθρωποκτονίας 32χρονου αλλοδαπού, η οποία έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 30-5-2021 στην περιοχή των Σεπολίων, εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά στο χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 30-5-2021, άγνωστος πλησίασε πεζός τον 32χρονο, που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο καφετέριας στην περιοχή των Σεπολίων και τον τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση πυροβόλου όπλου. Ακολούθως, διέφυγε κάνοντας χρήση και εναλλάσσοντας αυτοκίνητα – ταξί, τα οποία οδηγούσαν συνεργοί του.

Για τη διερεύνηση και διαλεύκανση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και δεδομένα, από την αξιολόγηση και ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκαν δύο δράστες, ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός, οι οποίοι συνέδραμαν τον φυσικό αυτουργό με μέσα μεταφοράς κατά την προσέγγιση και τη διαφυγή του από τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος.

Όπως προέκυψε, ο ένας συνεργός είχε αναλάβει το σχεδιασμό και το συντονισμό της διαφυγής του φυσικού αυτουργού από τον τόπο του εγκλήματος, την καθοδήγηση του έτερου συνεργού, ενώ μετά την τέλεσή της ανθρωποκτονίας, φρόντισε για την απόκρυψη του όπλου που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν.

Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 15 Μαρτίου 2023, εντοπίσθηκαν οι δύο συνεργοί, οι οποίοι προσήχθησαν και ακολούθως συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του φυσικού αυτουργού συνεχίζονται

