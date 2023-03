Αθλητικά

Conference League: οπαδός της Σίβασπορ έσπασε την μύτη ποδοσφαιριστή (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες στον αγώνα της Σίβασπορ με τη Φιορεντίνα, όταν οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στη ρεβάνς της Σίβασπορ με τη Φιορεντίνα, λίγο μετά το 4ο γκολ της ιταλικής ομάδας στο 89’ με τον Καστροβίλι. Οπαδός της τουρκικής ομάδας εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε τον μέσο των «βιόλα» Αλεσάντρο Μπιάνκο την ώρα των πανηγυρισμών των παικτών της Φιορεντίνα!

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο τεχνικός των Ιταλών Βιτσέντσο Ιταλιάνο, ο Μπιάνκο έχει σπάσει τη μύτη του, τονίζοντας πως ήταν ένα τρομερά ντροπιαστικό φαινόμενο σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. «Η γροθιά που δέχθηκε ο Μπιάνκο είναι ντροπή, δεν το περίμενε καν. Η μύτη του έχει σπάσει. Έμοιαζε με πάρτι η ατμόσφαιρα, με ένα τόσο γεμάτο γήπεδο έσπρωξαν τους παίκτες τους και αυτή η χειρονομία τα χάλασε όλα», ανέφερε ο Ιταλιάνο.

Στη συνέχεια και ο προπονητής της Σίβασπορ, Καλιμπάι, ζήτησε συγνώμη από τον Μπιάνκο: «Λυπούμαστε για το επεισόδιο που έγινε, δεν είχε συμβεί ποτέ στην ιστορία της Σίβασπορ κάτι τέτοιο».

Absurdo: Alessandro Bianco, da Fiorentina, foi agredido com um soco no rosto por um torcedor do Sivasspor.



A agressao ocorreu durante a comemoracao do quarto gol da Viola e o meia postou uma imagem de como ficou apos o murro. pic.twitter.com/2EpPBaB8dV — Calciopedia (@calciopedia) March 16, 2023

Sivasspor - Fiorentina mac?nda sahaya giren bir Sivasspor taraftar?, rakip tak?m oyuncusu Alessandro Bianco'yu yumruk att?. pic.twitter.com/gtrfeBd8QF — IMChaber24 (@imchaber24) March 16, 2023

