Μίμης Παπαϊωάννου: Τελευταίο “αντίο” στον θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου

Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα και στην συνέχεια θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.



Το τελευταίο «αντίο» στον Μίμη Παπαϊωάννου θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, καθώς και ο φίλαθλος κόσμος της χώρας.

Ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ΑΕΚ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, απέναντι από την OPAP ARENA στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στις 2 μ.μ. θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ.κ. Γαβριήλ και θα ακολουθήσει η ταφή στις 4.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κοιμητήριο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.





Ο Παπαϊωάννου που γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1942 στη Νέα Νικομήδεια της Ημαθίας, εκτός από πολύ σπουδαία προσωπικότητα, θα μείνει στην Ιστορία ως ο πιο επιτυχημένος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.

Στα 17 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της (1962-1979) κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και πρωταγωνίστησε στις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας, ιδίως στην πορεία έως τους ημιτελικούς του κυπέλλου UEFA το 1977. Ήταν ένας άνθρωπος πολυτάλαντος, που με την εξαιρετική λαϊκή φωνή του είχε ερμηνεύσει και τον ύμνο της ΑΕΚ.

Η αναγνώρισή του ως ένας από τους legends του «Δικέφαλου», αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η μορφή του κοσμεί έναν από τους τέσσερις πυλώνες της ΟΠΑΠ Αρένα.

