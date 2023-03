Αθλητικά

Europa και Conference League: Ποιες ομάδες προκρίθηκαν στους “8”

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην προημιτελική φάση των δυο διοργανώσεων και θα μπουν στην κλήρωση.



Εκπροσώπους από 7 διαφορετικές χώρες (η Ιταλία είναι η μοναδική με δύο ομάδες) περιλαμβάνει πλέον η προημιτελική φάση του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16» το βράδυ της Πέμπτης (16/3).

Η κλήρωση των προημιτελικών, των διασταυρώσεων στους ημιτελικούς αλλά και του «γηπεδούχου» του τελικού, που θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (17/3) στις 14:00 στο «House of European Football» της UEFA στη Νιόν.

Τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 13 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 20 Απριλίου, ενώ στις 11 και στις 18 Μαΐου θα γίνουν οι ημιτελικοί.

Οι ομάδες των προημιτελικών του Europa League:

Γιουβέντους (Ιταλία)

Ρόμα (Ιταλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Σεβίλλη (Ισπανία)

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία)

Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο)

Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (Πορτογαλία)

Οι 8 ομάδες του Europa Conference League

Εκπροσώπους από 7 διαφορετικές χώρες (το Βέλγιο είναι η μοναδική με δύο ομάδες) περιλαμβάνει πλέον η προημιτελική φάση του Europa Conference League, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16» το βράδυ της Πέμπτης (16/3).

Η κλήρωση των προημιτελικών, των διασταυρώσεων στους ημιτελικούς αλλά και του «γηπεδούχου» του τελικού, που θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στην «Eden Arena» της Πράγας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (17/3) στις 15:00 στο «House of European Football» της UEFA στη Νιόν.

Τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 13 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 20 Απριλίου, ενώ στις 11 και στις 18 Μαΐου θα γίνουν οι ημιτελικοί.

Οι ομάδες των προημιτελικών του Europa Conference League:

Γάνδη (Βέλγιο)

Άντερλεχτ (Βέλγιο)

Φιορεντίνα (Ιταλία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Βασιλεία (Ελβετία)

Άλκμααρ (Ολλανδία)

Γουέστ Χαμ (Αγγλία)

Νις (Γαλλία)