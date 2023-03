Τοπικά Νέα

Επεισόδια στην Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη “Mundo Nuevo”

Πρόκειται για έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετά το τέλος της πορείας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών επιχείρησαν να ανακαταλάβουν κτίριο, ιδιοκτησίας του δήμου Θέρμης, που τελούσε παλαιότερα υπό κατάληψη (γνωστή ως«Mundo Nuevo»), στη συμβολή των οδών Σιατίστης και Φιλίππου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Αστυνομία, για παράνομη βία, διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων.

Για τις 10.30 το πρωί είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, σε ένδειξη συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

