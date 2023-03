Κοινωνία

Τέμπη - Αδελφός θύματος: Το τηλεφώνημα της Σακελλαροπούλου και η αποκάλυψη για τη συνομιλία τους (βίντεο)

Ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του 34χρονου Βάϊου που επέβαινε στο μοιραιό δρομολόγιο μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και αποκάλυψε το τηλεφώνημα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του 34χρονου Βάϊου που επέβαινε στο μοιραιό δρομολόγιο στα Τέμπη μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και αποκάλυψε το τηλεφώνημα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ότι σήμερα μας τηλεφώνησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σήμερα το μεσημέρι. Ήταν ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα για εμάς! Ένα πολύ ωραίο, εγκάρδιο τηλεφώνημα, πολύ όμορφο… Είναι σημαντικό γιατί για εμάς είναι ένας θεσμός που τουλάχιστον μπορεί να διαφυλάξει την δικαιοσύνη και την δημοκρατία και πραγματικά το χρειαζόμασταν» ανέφερε ο αδελφός του Βάϊου Βλάχου.

Και πρόσθεσε: «Πέρα από τα συλλυπητήρια και τα λόγια της για στήριξη και κουράγιο, νομίζω ότι ήθελε περισσότερο να μας ακούσει από το να μιλήσει και νομίζω ότι αυτό την τιμά και είναι αυτό το οποίο θέλαμε κι εμείς. Νομίζω ότι περισσότερο ξεσπάσαμε και είπαμε τον πόνο μας και μας άκουσε και είναι αυτό που χρειαζόμασταν».

Τέλος επεσήμανε πως η τηλεφωνική επαφή έγινε σε ανοιχτή ακρόαση με τους γονείς του.

