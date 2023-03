Οικονομία

ΥΠΟΙΚ για πολυνομοσχέδιο: Νέο πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή.



«Η Κυβέρνηση, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο και παράλληλα προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου πακέτου μέτρων στήριξης της οικονομίας και κοινωνίας, αποδεικνύοντας, για μία ακόμη φορά, ότι βρίσκεται, σταθερά, στο πλευρό του κάθε πολίτη, ιδιαίτερα αυτού που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη», αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση και προσθέτει:.

«Σύνολο μέτρων στήριξης που διαμορφώνεται στο 3 υψηλότερο - ως ποσοστό του ΑΕΠ - στην Ευρώπη, και ενισχύεται, ανάλογα με τον υφιστάμενο - κάθε φορά - δημοσιονομικό χώρο, χωρίς όμως να υποθηκεύεται η αναγκαία δημοσιονομική σταθερότητα».

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, «με το Σχέδιο Νόμου που συζητάμε στη Βουλή:

Παρέχεται, για όσους έχουν απολέσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων ή αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, η δυνατότητα να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις έως την 31η Ιουλίου 2023, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά παλαιότητας.

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου 2021 και έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023, σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις σε οφειλέτες που ήταν συνεπείς φορολογούμενοι μέχρι την έναρξη της ενεργειακής κρίσης ως προς την αποπληρωμή των οφειλών τους και έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Θεσπίζεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 200-300 ευρώ σε συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς ωφελήθηκαν λίγο ή καθόλου από την αύξηση 7,75% που ξεκίνησε να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023.

Παρατείνεται έως και το τέλος του έτους η υπαγωγή σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 13%, ή υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 6%, κατά περίπτωση, σε μια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι οι γραμμές αιμοκάθαρσης, οι απινιδωτές, οι μεταφορές επιβατών, ο καφές και τα μη αλκοολούχα ποτά, οι κινηματογράφοι, τα γυμναστήρια και οι σχολές χορού.

Συνεχίζεται η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο, και για το 2023.

Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων να προχωρήσουν σε άρση ακινησίας των οχημάτων τους, καταβάλλοντας τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας με βάση τους μήνες μετά την άρση ακινησίας.

Προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό παρακράτησης κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

Ρυθμίζονται θέματα που παρέχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να υλοποιηθεί η αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), με εκσυγχρονισμό του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας.

Λαμβάνονται δράσεις στο πεδίο της ψηφιοποίησης όπως είναι ενδεικτικά η ψηφιακή έκδοση των παραστατικών διακίνησης αγαθών και η ψηφιοποίηση του πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων.

Καταργείται το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος όταν η κύρια οφειλή, δηλαδή ο φόρος που προκύπτει προς καταβολή, ανέρχεται έως 100 ευρώ.

Λαμβάνονται μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, με την υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (EFT/POS) με την ΑΑΔΕ, και την επιβολή κυρώσεων σε διαφορετική περίπτωση.

Υλοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις με σκοπό την καταστολή του λαθρεμπορίου που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της διακίνησης και της παραλαβής από επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας ορισμένων ενεργειακών προϊόντων.

Χορηγείται παράταση τριών μηνών για την υποβολή νέων αιτήσεων στο καθεστώς του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την προσέλκυση επενδυτών.

Επεκτείνονται, και για το φορολογικό έτος 2023, τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη χρήση των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας προκαταβολής επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής με σκοπό την υποστήριξη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Παρατείνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ μέχρι το τέλος του 2023.»