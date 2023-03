Οικονομία

Πολυνομοσχέδιο για ρύθμιση οφειλών, φόρους και συντάξεις - Τι περιλαμβάνει

Στην Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται.



Κατατέθηκε στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με μία σειρά ρυθμίσεων φορολογικού και τελωνειακού χαρακτήρα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 100 και 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, η νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων (που περιλαμβάνουν και οφειλές σε Δήμους) και την κατάργηση του προστίμου των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα, υπό την αίρεση ότι ο φόρος που θα προκύπτει δεν θα υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Παράλληλα στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα, μέτρο που θα ισχύει από τις 3 Απριλίου, την παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ καθώς επίσης με την έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση ή έλαβαν μικρότερη από 7%. Προβλέπονται επίσης και αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα τα βασικότερα σημεία των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» είναι τα εξής:

Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων ενώ θεσπίζεται ένα νέο σχήμα 36 - 72 δόσεων για τους φορολογούμενους οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν την ενεργειακή κρίση.

Ρύθμιση οφειλών σε δήμους σε 36 έως και 72 δόσεις άλλα και αναβίωση της παλιάς ρύθμιση των 100 δόσεων προς τους ΟΤΑ για όσους την έχασαν.

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα από 3 Απριλίου του 2023. Εάν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής.

Προβλέπεται η αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εκσυγχρονισμός του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας. Εισάγονται και επιμέρους αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.

Καθορίζονται οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία σε περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή.

Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ.

Έκτακτη ενίσχυση έως 300 ευρώ σε ένα εκατομμύριο συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση (περίπου 850.000 της μηνιαίας σύνταξής τους ή έλαβαν αύξηση μικρότερη από επτά τοις εκατό (7%) (περίπου διακόσιοι πενήντα χιλιάδες). Δεν καλύπτονται περίπου 100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι, ωστόσο, είχαν υψηλά εισοδήματα (πάνω από 1600 ευρώ μηνιαίως ή πάνω από 1100 ευρώ μηνιαίως, αλλά με αύξηση άνω του 3,5%), και επωφελήθηκαν σημαντικά από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Κατάργηση προστίμου εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό καταβολής έως 100 ευρώ.

Παρατείνεται εκ νέου και έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα η ισχύς του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) για τα οριζόμενα αγαθά και υπηρεσίες

Πρόστιμα από 1.000 έως 50.000 ευρώ για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ.