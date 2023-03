Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Την παραπομπή σε δίκη για Μαλένα και Ίριδα ζητά ο εισαγγελέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καταπέλτης" ο εισαγγελέας για την Ρούλα Πισπιρίγκου. "Δείχνει" εδώλιο για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών από την Πάτρα, καθώς η εισαγγελέα πρότεινε να παραπεμφθεί η Ρούλα Πισπιρίγκου σε δίκη και για τους θανάτους των των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και της Ίριδας Δασακαλάκη

Ειδικότερα, ζητεί από το δικαστικό συμβούλιο την παραπομπή της κατηγορούμενης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, ενώ παράλληλα προτείνει και την παράταση της προσωρινής κράτησης της 34χρονης η οποία δικάζεται για τον θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας.





Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Μεθυσμένοι πετούσαν... καρέκλες σε αυτοκίνητα

Κακοκαιρία: Στα “λευκά” πολλές περιοχές της χώρας (εικόνες)