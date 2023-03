Κόσμος

Τουρκία – Δημοσκόπηση: Ερντογάν – Κιλιτσντάρογλου “στήθος με στήθος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα δημοσκόπηση της Istanbul Economy Research, φέρει τους δύο να έχουν μόνο μια μικρή διαφορά μεταξύ τους.

Για πρώτη φορά δημοσκόπηση δείχνει τον Ταγίπ Ερντογάν "στήθος με στήθος" με τον Κεμάλ Κιλιστντάρογλου, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου..



Ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις από τότε που η αντιπολίτευση συμφώνησε στον κοινό της υποψήφιος, έδειχναν το Κεμάλ Κιλιτστάρογλου να προηγείται με μεγάλη διαφορά, η νέα δημοσκόπηση σήμερα της Istanbul Economy Research, φέρει τους δύο να έχουν μόνο μία διαφορά μεταξύ τους.

Η ψήφος για τον ηγέτη του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου καταγράφηκε ως 40,8% και ηψήφος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως39,8%.

Στη σφυγμομέτρηση αυτή δεν έχουνπροσμετρηθεί οι αναποφάσιστοι.



Πάντως με αγωνία αναμένεται τί θα κάνει το φιλοκουρδικό κόμμα HDP καθώς η αυριανή συνάντηση με τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου αναβλήθηκε προς το παρόν.

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης δήλωσε πως η συνάντηση αναβλήθηκε επειδή η ηγεσία του φιλοκουρδικού κόμματος θα πάει στις περιοχές των σεισμών, ωστόσο κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι αναβλήθηκε λόγω αντιδράσεων από οργανώσεις μαρτύρων που σκοτώθηκαν από το ΡΚΚ.

Πάντως ο ηγέτης του κόμματος

Χώρα και πρώην στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μουχαρέμ Ιντζέ ανακοίνωσε ότι η υποψηφιότητά του είναι βέβαιη. Να θυμίσουμε ότι είχαν γίνει διεργασίες για συνεργασία με τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Μεθυσμένοι πετούσαν... καρέκλες σε αυτοκίνητα

Κακοκαιρία: Στα “λευκά” πολλές περιοχές της χώρας (εικόνες)