“Ποιος Παπαδόπουλος”: ξεκαρδιστικό το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, "Ποιος Παπαδόπουλος;" μας κρατά ξεχωριστή συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 39 Ο Γιάννης με την προτροπή του Θανάση αποφασίζει να πουλήσει πάση θυσία τα βεγγαλικά του, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα σε εμπόρους, και ο Αρίστος παραιτείται από το σούπερ-μάρκετ γιατί, όπως λέει, έχει βρει τον τρόπο να ξελασπώσει και να ξανασταθεί στα πόδια του. Στο κατάστημα των Από Καρδιάς, η Άντζυ κάνει συνεχώς παρατηρήσεις και υποχρεώνει τις γυναίκες να φοράνε μέχρι και σκουφάκια για λόγους υγιεινής, κάνοντας την Περιστέρα όλο και πιο έξαλλη με την κυριαρχική συμπεριφορά της, ενώ δεν παραλείπει να κάνει παρατήρηση ακόμα και στην Μελίνα για τα βαζάκια της. Εν τω μεταξύ, ο Θάνος κυνηγάει την Εριέττα με κάθε τρόπο, αλλά αυτή δεν θέλει να τον βλέπει ούτε ζωγραφιστό, ενώ ο Αλέξανδρος φαίνεται να έχει πέσει σε βαριά κατάθλιψη, επειδή οι γονείς του τον απομάκρυναν από την Ντιάνα την οποία πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να κατακτήσει. Η Μελίνα, για να τον βοηθήσει, παίρνει την απόφαση να πάει στην αντιπροσωπεία και να ζητήσει απ' την Ντιάνα να τον συναντήσει άλλη μια φορά για να τον απειλήσει και να του κόψει την φόρα μια και καλή. Εκεί, όμως, η Μελίνα θα έχει όχι μόνο μία, αλλά δύο απρόοπτες συναντήσεις που θα καταλήξουν σε ένα δραματικό φινάλε… Trailer Συντελεστές Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου. Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS #PoiosPapadopoulos

