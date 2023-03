Αθλητικά

Conference League: Η κλήρωση και ο δρόμος για τον τελικό της Πράγας

Η Αλκμαάρ των Βαγγέλη Παυλίδη και Παντελή Χατζηδιάκου, θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.

Την Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει η Αλκμαάρ των Βαγγέλη Παυλίδη και Παντελή Χατζηδιάκου στα προημιτελικά του Europa Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε το μεσημέρι στη Νιόν. Αν η ολλανδική ομάδα περάσει, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το νικητή των αναμετρήσεων μεταξύ της Γάνδης και της Γουέστ Χαμ, με τα «σφυριά» να έχουν τον πρώτο λόγο.

Το θεωρητικά πιο εύκολο έργο έχει στα προημιτελικά η Φιορεντίνα, η οποία θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεχ Πόζναν και, εφόσον τα καταφέρει, στην τετράδα θα βρει μπροστά της είτε τη Βασιλεία, είτε τη Νις. Η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα είναι και τυπικά γηπεδούχος στον τελικό της Πράγας.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (13 & 20 Απριλίου)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)

Γάνδη (Βέλγιο)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία)

Αντερλεχτ (Βέλγιο)-Αλκμααρ (Ολλανδία)

Βασιλεία (Ελβετία)-Νις (Γαλλία)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (11 & 18 Μαΐου)

Λεχ Πόζναν ή Φιορεντίνα-Βασιλεία ή Νις

Γάνδη ή Γουέστ Χαμ-Αντερλεχτ ή Αλκμααρ

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου, στην Πράγα.

