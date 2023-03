Europa League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ταξιδέψει για 4η φορά στην Ισπανία

Αθλητικά

Δείτε όλα τα ζευγάρια που ανέδειξε η κληρωτίδα, στον δρόμο για τον τελικό που θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Στην Ισπανία θα ταξιδέψει ξανά (για τέταρτη φορά φέτος!) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Σεβίλλη, στο σημαντικότερο ζευγάρι των προημιτελικών του Europa League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έπαιξαν στη φάση των ομίλων με τη Σοσιεδάδ και εν συνεχεία στα «νοκ-άουτ» βρήκαν διαδοχικά μπροστά τους τις Μπαρτσελόνα και Μπέτις, τις οποίες απέκλεισαν, για να φτάσουν στους «8», όπου τους περιμένει η πολυνίκης του θεσμού. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 13/4 στο «Ολντ Τράφορντ» και η ρεβάνς στις 20/4 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν».

Στο μεταξύ, η Γιουβέντους κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία στη φάση των «16» έκανε την έκπληξη και απέκλεισε στα πέναλτι την -πρωτοπόρο της Premier League- Άρσεναλ, με τον νικητή να παίζει στη συνέχεια με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Σεβίλη. Φέγενορντ και Ρόμα θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες, περίπου έντεκα μήνες μετά τη νίκη των «τζιαλορόσι» στον τελικό του «παρθενικού» Europa Conference League, ενώ, τέλος, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ομάδα έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, μετά την πρόκριση επί της Ουνιόν Βερολίνου, θα βρει απέναντί της άλλη μία γερμανική ομάδα, τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Τυπικά γηπεδούχος στον τελικό θα είναι μία από τις Γιουβέντους, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Σεβίλλη.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (13 & 20 Απριλίου)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)-Σεβίλλη (Ισπανία)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)

Φέγενορντ (Ολλανδία)-Ρόμα (Ιταλία)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (11 & 18 Μαΐου)

Γιουβέντους ή Σπόρτινγκ-Μάντσεστερ Γ. ή Σεβίλλη

Φέγενορντ ή Ρόμα-Λεβεκούζεν ή Σεν Ζιλουάζ

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 31 Μάϊου, στη Βουδαπέστη.

