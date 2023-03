Υγεία - Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή – Αρκτική: Μειώθηκε στο μισό το πάχος του θαλάσσιου πάγου

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, το πάχος του θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική έχει αλλάξει ουσιαστικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αντανακλώντας τις περιβαλλοντικές αλλαγές.

Ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής μειώθηκε σε πάχος κατά το ήμισυ την περίοδο 2005-2007 και δεν έχει ανακάμψει μέχρι σήμερα αντανακλώντας τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature.

Όπως προκύπτει από έρευνα με επικεφαλής τον Χιρόσι Σουμάτα από το Νορβηγικό Πολικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε μια ευδιάκριτη αλλαγή στον θαλάσσιο πάγο της Αρκτικής που χαρακτηρίζεται από μείωση κατά περισσότερο από 50% του παχέος πάγου (παχύτερου από τέσσερα μέτρα) και αύξηση του λεπτότερου, ομοιόμορφου πάγου. Αυτή η μετατόπιση συνέβη την περίοδο 2005-2007, οπότε εντοπίστηκε ότι ο μέσος χρόνος παραμονής πάγου στη θάλασσα μειώθηκε από 4,3 χρόνια σε 2,7 χρόνια.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, το πάχος του θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική έχει αλλάξει ουσιαστικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αντανακλώντας τις περιβαλλοντικές αλλαγές σε όλη την Αρκτική και τα ευρήματα αυτά δείχνουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αλλαγή στο πάχος του θαλάσσιου πάγου ήταν αποτέλεσμα της αυξημένης θερμότητας των ωκεανών στις περιοχές σχηματισμού πάγου.

