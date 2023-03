Κοινωνία

11ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί και ποιες ώρες. Που απαγορεύεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας, την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, λόγω της διεξαγωγής του 11ου Ημιμαραθωνίου Αθήνας-εναλακτικές διαδρομές κυκλοφορίας των οχημάτων. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων Ημιμαραθωνίου θα λειτουργούν τηλέφωνα επικοινωνίας

Λόγω αυτών των περιορισμών στην κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια του «Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2023», την Κυριακή 19-3-2023 (σχετικό το από 15-3-2023 Δελτίο Τύπου), οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Λ. Αλεξάνδρας στο ύψος Χαρ. Τρικούπη (κάθετη διέλευση όταν δεν υπάρχει μεγάλος όγκος αθλητών) – προς περιοχή Γκύζη – συνέχεια μέσω Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Λ. Κατεχάκη.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθηνών:

Ούλωφ Πάλμε - Κοκκινοπούλου – Λ. Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας - Πανόρμου - περιοχή Γκύζη - Λ. Αλεξάνδρας στο ύψος της Ιπποκράτους (κάθετη διέλευση όταν δεν υπάρχει μεγάλος όγκος αθλητών).

Από Κέντρο Αθηνών προς νότια προάστια:

Πειραιώς – Χαμοστέρνας - Λ. Συγγρού - Λ. Ποσειδώνος ή,

Πειραιώς – Χαμοστέρνας - Καλλιρόης - Λ. Βουλιαγμένης.

Από περιοχή Γκύζη, Κυψέλη, Γαλάτσι προς Λόφο Λυκαβηττού, Κολωνάκι, Εξάρχεια:

Περιοχή Γκύζη – Λουκάρεως (κάθετη διέλευση όταν δεν υπάρχει μεγάλος όγκος αθλητών) – Νικοτσάρα – Περιφερειακή Λυκαβηττού.

Περισσότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα πραγματοποιηθούν λόγω του «Ημιμαραθωνίου Αθήνας 2023», θα παρέχονται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Ημιμαραθωνίου στα τηλ. 210-8708237-238 & 239.

