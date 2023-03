Παράξενα

Λευκάδα: Σφυρίδα - “γίγας” πιάστηκε μεταξύ Σκορπιού και Μεγανησίου (εικόνες)

Μπροστά σε μία μεγάλη έκπληξη βρέθηκε ιδιοκτήτης ταβέρνας του νησιού, όταν αντίκρισε το ψάρι που "τσίμπησε"...

Ο Θοδωρής Αντύπας από τη Λευκάδα δεν πίστευε στα μάτια του όταν βγήκε για ψάρεμα μεταξύ Σκορπιού και Μεγανησίου και το καλάμι του «τσίμπησε» μία σφυρίδα που ζύγιζε 24 κιλά!

Ο Θοδωρής έχει εστιατόριο, στην Βασιλική Λευκάδας, αγαπάει πολύ το ψάρεμα και τους χειμερινούς μήνες δεν χάνει ευκαιρία να βγαίνει στο Ιόνιο με τη βάρκα του.

Η περασμένη Τετάρτη ήταν η τυχερή του μέρα. Με ζωντανό δόλωμα και το καλάμι του τσίμπησε κάτι πολύ σπάνιο. Μια σφυρίδα 24 κιλά (όχι βλάχο).

