Moody's για Ελλάδα: Γιατί αναβαθμίστηκε το αξιόχρεο της χώρας

Ο οίκος αξιολόγησης προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου της Ελλάδας. Τι αναφέρεται στην ανάλυση του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σε αναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's, επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο στη βαθμίδα Ba3.

Οι βασικοί μοχλοί για την αναβάθμιση του outlook, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος, είναι οι προοπτικές μίας περιόδου υψηλότερης αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ σε σχέση με την περασμένη δεκαετία, εν μέρει ως αποτέλεσμα βελτιώσεων στη διακυβέρνηση και αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και τον τραπεζικό τομέα, οι οποίες αποφέρουν πιο ξεκάθαρα καρπούς.

Σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό, ο οποίος προβλέπεται να διαμορφωθεί σε περιορισμένα αλλά θετικά επίπεδα, μόλις υποχωρήσει το τρέχον σοκ στις τιμές ενέργειας ο Moody's εκτιμά μία αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά περίπου 4-6% τα επόμενα χρόνια σε σύγκριση με κάτω από το 2% και συχνά αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης την προηγούμενη δεκαετία.

Ο Moody's προβλέπει ότι η καλύτερη σε σχέση με τους φόβους κατάσταση στην Ευρώπη στον τομέα της ενέργειας θα στηρίξει την ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία θα ανέλθει στο 1,8% το 2023 και το 2024, με μοχλούς κυρίως την εύρωστη κατανάλωση και τη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση των επενδύσεων.

Μαζί με τη συνεχιζόμενη δέσμευση για υγιείς δημοσιονομικούς δείκτες που στηρίζονται από την εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων, η υψηλότερη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ θα συμβάλει σε μία σημαντική μείωση στο βάρος του ελληνικού χρέους τα επόμενα χρόνια.

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης Ba3 αντανακλά μία ισορροπία μεταξύ των βελτιώσεων σε πολλούς τομείς του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας με συνεχιζόμενες δυσκολίες. Ειδικότερα, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης, της παιδείας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αγορών εργασίας θα στήριζαν μία υψηλότερη αξιολόγηση.

Επιπλέον, σημειώνει ο Moody's, το βάρος του δημόσιου χρέους παραμένει πολύ υψηλό και στηρίζεται από τους επίσημους πιστωτές, με μελλοντικές βελτιώσεις και πλήρη επιστροφή σε χρηματοδότηση από τις αγορές να συνεπάγεται τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια.

