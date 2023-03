Πολιτική

Μαρούσι - Μητσοτάκης για Τέμπη: Η καλύτερη δικαίωση των θυμάτων είναι η εξασφάλιση ότι δεν θα ξαναγίνει τέτοια τραγωδία

"Η Ελλάδα που έρχεται από το παρελθόν, μας πληγώνει και δεν εκφράζει τη νέα γενιά", σημείωσε ο Πρωθυπουργός, κατά την περιοδεία του στο Μαρούσι.



Στην πλατεία Κασταλίας στο Μαρούσι, κοντά στους πολίτες βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός. Εκεί συνομίλησε με κόσμο που βρέθηκε στην πλατεία, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη αλλά και στην αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου.

«Η καλύτερη δικαίωση για την θυσία αυτών των παιδιών, είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στην χώρα», ανέφερε ο πρωθυπουργός σχετικά με την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

«Η Ελλάδα που έρχεται από το παρελθόν, μας πληγώνει και δεν εκφράζει τη νέα γενιά», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι από το 2019 έχει πάρει την εντολή να αλλάξει αυτήν την Ελλάδα και σε αυτό το δρόμο σκοπεύει να προχωρήσει με μεγαλύτερη δύναμη.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε, τους πολίτες να κάνουν έναν συνολικό απολογισμό «και να θυμηθούν πού ήταν η Ελλάδα το 2019 και πού είναι σήμερα». «Το 2019 παραλάβαμε μια χώρα που ήταν ουραγός στην ανάπτυξη στην Ευρώπη και σήμερα η χώρα μας έχει την δεύτερη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ από την 1η Απριλίου τονίζοντας ότι «δεν έχουμε αυταπάτες, πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Όμως ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να τους βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής και για να δώσουμε σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα καλύτερα εισοδήματα».

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «ο εκσυγχρονισμός του κράτους είναι μία πραγματικότητα από την οποία δεν θα κάνουμε πίσω» καλώντας τους συγκεντρωμένους να θυμηθούν «πώς ήταν οι επαφές μας με το Δημόσιο πριν θέσουμε σε εφαρμογή το gov.gr» και «πώς περιμένατε να πάρετε σύνταξη δύο χρόνια και τώρα παίρνετε σε δύο μήνες».

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σας ευχαριστώ για αυτή τη θερμή υποδοχή. Αγαπητέ μου Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, θέλησα σήμερα να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του Σπύρου να βρεθώ μαζί σας να σας σφίξω το χέρι, να σας ακούσω, να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις για το πού πηγαίνουμε, για τις δυσκολίες που περάσαμε συνολικά ως χώρα τις τελευταίες εβδομάδες και να σας δώσω μία διαβεβαίωση: όλοι μαζί θα πάμε μπροστά, παρά τις δυσκολίες, να αλλάξουμε την Ελλάδα.



Ξέρω ότι το κλίμα στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες εβδομάδες είναι πολύ βαρύ. Και ξέρω ότι όλοι μας είμαστε στεναχωρημένοι, θυμωμένοι, οργισμένοι γι’ αυτό το τραγικό ατύχημα το οποίο στοίχισε τις ζωές σε 57 συμπολίτες μας, ανάμεσά τους πολλά νέα παιδιά. Και ξέρω πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας.





Είναι μια αποστολή την οποία πρέπει να αναλάβουμε. Να διορθώσουμε όλα τα κακώς κείμενα μιας Ελλάδας που έρχεται από το παρελθόν, μιας Ελλάδας η οποία μας πληγώνει, μιας Ελλάδας η οποία δεν μας εκφράζει, μιας Ελλάδας η οποία δεν αξίζει στη νέα γενιά.

Από το 2019 έχω πάρει την ισχυρή εντολή αυτή την Ελλάδα που μας πληγώνει να την αλλάξω. Και σήμερα θα προχωρήσω σε αυτό το δρόμο με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.



Γιατί έχουμε αποδείξει, φίλες και φίλοι, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πραγματική δύναμη αλλαγής και εκσυγχρονισμού αυτού του τόπου. Και καθώς πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές θα είναι μια ευκαιρία να γίνει ένας συνολικός απολογισμός, και να θυμηθούμε πού ήταν η Ελλάδα το 2019 και πού είναι η Ελλάδα σήμερα.





Να θυμίσουμε στους πολίτες ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα, το 2019, παραλάβαμε μια χώρα η οποία ήταν ουραγός στην ανάπτυξη στην Ευρώπη και σήμερα η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε στους πολίτες ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα η ανεργία ήταν στο 17% και σήμερα είναι στο 11% και βαίνει μειούμενη.



Να θυμίσουμε ότι παραλάβαμε μία κοινωνία υπερφορολογημένη, μία μεσαία τάξη τσακισμένη και κάναμε πράξη τις δεσμεύσεις μας και μειώσαμε τους φόρους και τις εισφορές για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Να θυμίσουμε στις νέες και στους νέους, στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ και σήμερα είναι 780 ευρώ.



Και ξέρουμε, δεν έχουμε αυταπάτες, ότι πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα και ότι οι μισθοί στην πατρίδα μας είναι ακόμα χαμηλοί. Όμως ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να τους βελτιώσουμε και να δώσουμε σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα καλύτερα εισοδήματα.



Θα θυμίζουμε σε όλους, φίλες και φίλοι, ότι ο εκσυγχρονισμός του κράτους είναι μία πραγματικότητα από την οποία δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Πώς ήταν οι επαφές σας με το Δημόσιο πριν θέσουμε σε εφαρμογή το gov.gr που έκανε τις ζωές όλων καλύτερες. Πώς περιμένατε, οι απόμαχοι της εργασίας, δύο χρόνια για να πάρετε σύνταξη και τώρα παίρνετε σύνταξη σε δύο μήνες.



Και βέβαια, πώς το 2019 η Ελλάδα ήταν μια χώρα της οποίας η άποψη στην Ευρώπη δεν μετρούσε και σήμερα η Ελλάδα είναι μία χώρα με αυτοπεποίθηση, η οποία ακούγεται στην Ευρώπη. Είναι μια χώρα ασφαλής, είναι μια χώρα με ενισχυμένες τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το δωδέκατο Rafale προσγειώθηκε χθες στην Τανάγρα.





Είναι μια χώρα με θωρακισμένα τα σύνορα της, είναι μια χώρα η οποία ξέρει πού βαδίζει και πού πρέπει να πάει. Φίλες και φίλοι, να ξέρετε όμως ότι η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Μαχόμαστε συνέχεια με παθογένειες οι οποίες έρχονται από το χθες. Τις οποίες πρέπει να πολεμήσουμε για να οδηγήσουμε τη χώρα πραγματικά στον δρόμο του προοδευτικού εκσυγχρονισμού και του γνήσιου πατριωτισμού.



Ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι όλα όσα έχουμε πετύχει -και πιστεύω ότι είναι σημαντικά- μπορούν πολύ εύκολα να ακυρωθούν αν στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός πάρει αποφάσεις οι οποίες δεν οδηγήσουν σε μία σταθερή κυβέρνηση την επομένη των εκλογών.



Εμείς θα προσέλθουμε σε αυτή την εκλογική διαδικασία με σεμνότητα και με αυτοπεποίθηση, αναγνωρίζοντας με θάρρος τα λάθη μας. Το έχω κάνει από την πρώτη στιγμή και έχω πει ότι ένα λάθος γίνεται σφάλμα μόνο όταν επαναλαμβάνεται. Αλάθητος είναι όποιος δεν κάνει τίποτα. Και εμείς έχουμε κάνει πολλά. Θα αναγνωρίσουμε τα λάθη μας με γενναιότητα. Θα αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν με θάρρος.



Θα κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και θα τους παρουσιάσουμε το όραμά μας για μία καλύτερη και ισχυρότερη Ελλάδα. Ένα όραμα στο οποίο θέλω η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας -και κυρίως η νέα γενιά- να μπορούν να δουν τους εαυτούς τους πρωταγωνιστές. Για αυτούς αγωνιζόμαστε, για αυτούς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.





Και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το μέλλον της πατρίδας μας όπως το οραματιζόμαστε. Και αυτή η μάχη είναι μια μάχη υπαρξιακή για το μέλλον της πατρίδας. Σάς είχα πει το 2019 ότι όποιος νομίζει ότι η πατρίδα μας μπορεί να αλλάξει σε μια τετραετία έχει αυταπάτες. Το ίδιο σάς λέω και τώρα. Έχουμε πετύχει πολλά, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα.



Θα μάθουμε από τα λάθη μας και θα προχωρήσουμε μπροστά, αλλά ο δρόμος είναι ένας. Και τον δρόμο της προκοπής για την πατρίδα, τον δρόμο της ισχυρής και ασφαλούς Ελλάδος, τον δρόμο μιας Ελλάδος η οποία θα αποκτήσει επιτέλους σε όλες της τις εκφάνσεις ένα κράτος το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες, αυτό το δρόμο μόνο η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να τον εγγυηθεί.



Πρέπει να σάς πω ότι ειδικά σήμερα, που το κλίμα στην κοινωνία είναι ακόμα βαρύ -και έτσι πρέπει να είναι- η δική σας παρουσία, το δικό σας χαμόγελο, ο δικός σας ενθουσιασμός μου δίνει και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε σε αυτόν τον αγώνα.



Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όταν ο ελληνικός λαός με ψυχραιμία κάνει τις επιλογές του και προσέλθει με σιγουριά και με σωστή κρίση στην κάλπη, ότι θα εμπιστευτεί και πάλι τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει.





Όμως το ξέρετε καλά -εδώ βλέπω ανάμεσά μας πολλούς παλιούς αγωνιστές από τις μέρες που ήμουν και εγώ Βουλευτής της Ενιαίας Β’ Αθηνών. Με τιμήσατε πολλές φορές, εδώ στο Μαρούσι, με την εμπιστοσύνη σας. Θα τιμήσετε ακόμα μια φορά και θα στηρίξετε τη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό τον δύσκολο αγώνα τον οποίον έχουμε να δώσουμε.



Θέλω και πάλι, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να σας ζητήσω να προσέλθουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, που ουσιαστικά έχει ήδη ξεκινήσει, με τη σεμνότητα αλλά και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται.



Να κάνουμε την ειλικρινή μας αυτοκριτική όπου χρειάζεται, αλλά δεν θα μηδενίσουμε το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε πετύχει αυτά τα τέσσερα χρόνια.



Και σάς εγγυώμαι προσωπικά ότι αυτός ο αγώνας τον οποίον ξεκίνησα το 2019, να αλλάξουμε αυτή τη χώρα και να την αλλάξουμε δραστικά, θα τον συνεχίσω και θα τον ολοκληρώσω.



Πάμε μαζί να αλλάξουμε την Ελλάδα, να την κάνουμε την Ελλάδα την οποία όλοι ονειρευόμαστε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.

