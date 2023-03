Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης, η μεταμέλεια και η Πολιτική Γραμματεία

Ο βουλευτής Χανίων συμμετέχει στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, όπου θα εξεταστεί εάν τελικώς θα είναι υποψήφιος βουλευτής, μετά την “συγγνώμη” στον Αλέξη Τσίπρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπό τον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν οι πολιτικές εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη καθώς και η στρατηγική του κόμματος ευρύτερα, αλλά και ειδικότερα ενόψει και της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τη Δευτέρα.

Στη συνεδρίαση της ΠΓ συμμετέχει και ο Παύλος Πολάκης (είναι μέλος του Οργάνου). Επισημαίνεται ότι ο βουλευτής ενόψει της σημερινής συνεδρίασης της ΠΓ απέστειλε χθες επιστολή προς τα μέλη της, όπως και προς την Επιτροπή Δεοντολογίας στην οποία έχει παραπεμφθεί σχετικά με αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, ξεκαθαρίζοντας, όπως ανέφερε, ότι «δεν είχα καμία πρόθεση με αυτές να αμφισβητήσω δημόσια είτε την αποκλειστική αρμοδιότητα των συλλογικών μας οργάνων να λαμβάνουν αποφάσεις, είτε πολύ περισσότερο τις ίδιες τις συλλογικές μας επεξεργασίες».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε στην επιστολή του πως σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του σχετικά με τη σύνθεση των ψηφοδελτίων αναγνωρίζει ότι «αποτέλεσε αστοχία, καθώς υπάρχουν κομματικά ζητήματα που δεν πρέπει να συζητούνται στη δημόσια σφαίρα, αλλά να επιλύονται εντός των Οργάνων του κόμματος».

Σχετικά με την ανάρτηση η οποία οδήγησε στην παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας, δήλωσε με την επιστολή του ότι «επ' ουδενί αποτελούσε απάντηση σε προηγούμενη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα…» και υπογράμμισε ότι «προφανώς δεν είχα καμία πρόθεση (όπως οι πρόθυμες γραφίδες των συστημικών ΜΜΕ έσπευσαν υποβολιμαία να υποστηρίξουν) να αμφισβητήσω τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις από το 2012 και συνεχίζω να στηρίζω στη μάχη για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη τόπος».





