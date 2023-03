Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: ο σταθμάρχης έκανε βάρδιες πριν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται σχετικά με τις βάρδιες του 59χρονου σταθμάρχη.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όσον αφορά τον 59χρονο σταθμάρχη Λάρισας, που είναι μεταξύ των κατηγορουμένων για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η εκπαίδευση του σταθμάρχη της Λάρισας διήρκησε από 1/8/2022 έως 23/1/2023. Ωστόσο, εμφανίζεται στο πρόγραμμα βαρδιών του Ιανουαρίου (καταρτίζεται στις αρχές του μήνα) αρχικά ως μαθητευόμενος και στη συνέχεια ως σταθμάρχης βάρδιας, πριν βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, στις 23, 24 και 25 Ιανουαρίου ο σταθμάρχης δίνει εξετάσεις που αφορούν στην κυκλοφορία των συρμών, την ηλεκτροκίνηση και τα συστήματα GSMR, δηλαδή το σύστημα σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και το ETCS, που είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών. Όμως στο πρόγραμμα που έχει βγει εκ των προτέρων για τον Ιανουάριο, στις 26/1 έχει κανονικά βάρδια σταθμάρχη, με τον υπεύθυνο βαρδιών να προδικάζει προφανώς ότι αποκλείεται να αποτύχει στις εξετάσεις. Κι ενώ, ο ίδιος στην κατάθεσή του, αναφέρει ότι στις 21/2 έκανε μαθητεία στον σταθμό των Νέων Πόρων, ήδη από τον Ιανουάριο είναι χρεωμένος με βάρδια σταθμάρχη.

Ειδήσεις σήμερα:

TikTok: Σάλος με βίντεο στο οποίο ακούγεται παππούς να κακοποιεί το βρέφος - εγγόνι του!

Αλόννησος - διακομιδή βρέφους: “Εγώ και ο αντιδήμαρχος οδηγούμε το ασθενοφόρο του νησιού” (βίντεο)

Βραζιλία: Nεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στο Σάο Πάολο (εικόνες)