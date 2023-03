Τραμπ: Θα με συλλάβουν την Τρίτη

Η ανάρτηση του τέως Προέδρου των ΗΠΑ λίγες ημέρες πριν από τη φερόμενη σύλληψή του.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι αναμένει να συλληφθεί την ερχομένη Τρίτη και κάλεσε σε μαζικές διαμαρτυρίες καθώς ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ετοιμάζεται να του απαγγείλει κατηγορίες σχετικά με μια υπόθεση για χρήματα που καταβλήθηκαν για την εξασφάλιση της σιωπής σε γυναίκες που ισχυρίστηκαν ότι είχαν σεξουαλικές επαφές με τον πρώην πρόεδρο.

Ο Τραμπ έγραψε ότι σύμφωνα με «παράνομες διαρροές» από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν δείχνουν ότι «Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ & ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΘΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ».« Διαμαρτυρηθείτε, πάρτε το έθνος μας πίσω»

President Trump: "They're not coming after me. They're coming after you. I'm just standing in their way, and I always will stand in their way!" pic.twitter.com/vmoFeRpZzj