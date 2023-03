Οικονομία

Σιτηρά: Παράταση στη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας

Παρατείνεται η συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανακοίνωσε ο Ερντογάν.

Παράταση για 120 ημέρες έλαβε η συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, η οποία επρόκειτο να λήξει σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Η Ουκρανία ευχαρίστησε τον ΟΗΕ και την Τουρκία για τη συμφωνία αυτή που διευκολύνει τις εξαγωγές ουκρανικών γεωργικών προϊόντων.

"Η συμφωνία για τον διάδρομο για τα σιτηρά επρόκειτο να λήξει σήμερα. Ως αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με τις δύο πλευρές, εξασφαλίσαμε μια παράταση της συμφωνίας", είπε ο Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του στην πόλη Τσανάκαλε της δυτικής Τουρκίας χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκεια της συμφωνηθείσας παράτασης.

Ωστόσο, ο υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπρακόφ είπε ότι η συμφωνία παρατάθηκε για 120 ημέρες.

Η συμφωνία για να ξεμπλοκάρουν οι εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση της Τουρκίας τον περασμένο Ιούλιο με τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν τον ρόλο του παρατηρητή. Τον Νοέμβριο ανανεώθηκε για άλλες 120 ημέρες με στόχο να καταπολεμηθεί μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση, την οποία είχε πυροδοτήσει, εν μέρει, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία είχε κάνει έκκληση για την παράταση της συμφωνίας μόνο για 60 ημέρες, δηλαδή τον μισό χρόνο από την προηγούμενη παράταση, ενώ η Ουκρανία επέμενε για παράταση 120 ημερών.

"Η συμφωνία (Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας) παρατείνεται για 120 ημέρες. Ευγνώμονες στον (γγ του ΟΗΕ Αντόνιο) Γκουτέρες, τον ΟΗΕ, τον πρόεδρο Ερντογάν, τον υπουργό Χουλουσί Ακάρ & όλους τους εταίρους μας για την τήρηση των συμφωνιών", πρόσθεσε.

Η Ρωσία ενημέρωσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας ότι η συμφωνία έλαβε παράταση για 60 ημέρες, σύμφωνα με το RBC το οποίο επικαλείται την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Νωρίτερα η Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν την παράταση της συμφωνίας, αλλά δεν διευκρίνισαν τη διάρκειά της.

Ωστόσο, ένας υπουργός της ουκρανικής κυβέρνησης είπε ότι η παράταση ισχύει για 120 ημέρες.

